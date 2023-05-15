Oro para México en el Mundial de Natación Artística
De vender trajes de baño para poder solventar los gastos y asistir a las competencias, a ganar el Mundial de Natación Artística en Soma Bay, Egipto
La Selección Mexicana de natación artística subió al podio en el primer lugar al ritmo de “Dont stop me now” de Queen, logrando una puntuación de 270.1584 superando a los representativos de Italia y Francia que sumaron 269.7084 y 253.5312 completando el podio en Egipto.
El equipo comandado por Nuria Diosdado y Joana Giménez hicieron sonar el himno mexicano en la Copa del Mundo, el equipo de natación artística había sufrido la falta de apoyo de las entidades deportivas y recurrieron a vender trajes de baño y artículos deportivos por internet para poder lograr hacer el viaje a Egipto.
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El apoyo llegó por parte de empresarios
Tras el llamado de apoyo en redes sociales los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub se juntaron con el equipo de natación artística para ayudar a la delegación mexicana a hacer el viaje a la Copa del Mundo en Egipto, en donde lograron vender todos los trajes de baño.
Una medalla histórica para México en la Copa del Mundo, en donde las atletas mexicanas; Regina Alférez, Daniela Estrada, Itzamary González, Glenda Inzunza, Luisa Rodríguez, Jessica Sobrino, Pamela Nuzhet y María Fernanda Arellano lograron a pesar de la adversidad.
El camino a París 2024
Un gran paso para el equipo de natación artística que busca su clasificación a los Juegos Olímpicos de Paris 2024, sin embargo, será otro reto que afrontar debido a que la CONADE ha retirado todo el apoyo a la Federación de Natación ya que la World Aquatics no reconoció a Kiril Todorov como presidente.
Hay que recordar que para Paris 2024 habrá 8 cupos menos que en Tokyo 2020 y sólo clasificarán 96 atletas y cada país tiene un límite de 8 atletas por equipo y un “dúo” por lo que será más difícil conseguir el boleto a la siguiente justa olímpica.
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