Se terminó la actividad de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Han quedado definidos los equipos clasificados a las Semifinales y los encuentros que se van a disputar. Los cuatro equipos que lograron pasar son: Monterrey, América, Chivas y Tigres. Tres de los clasificados entraron directo a la Liguilla y sólo los felinos disputaron el Repechaje eliminando a Puebla.

Los enfrentamientos de Semifinales quedaron de la siguiente manera: Los juegos de ida: Tigres vs Monterrey y Chivas vs América. Los juegos de vuelta: Monterrey vs Tigres y América vs Chivas.

Gol de Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda en el Chivas vs Atlas de la liguilla del Clausura 2023

¿Cuándo y a qué hora se jugarían los partidos de semifinales?

Los juegos de las Semifinales se van a disputar en cuatro días, los encuentros de ida se disputarán el miércoles 17 de mayo y jueves 18 de mayo. Mientras que los juegos de vuelta serán el sábado 20 de mayo y domingo 21 de mayo.

La llave de Monterrey vs Tigres para el partido de ida se jugará el miércoles 17 de mayo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Volcán y el juego de vuelta el sábado 20 de mayo a las 19:06 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio BBVA.

Para los partidos entre América vs Chivas, el juego de ida se disputará el jueves 18 de mayo a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron y el juego de vuelta el domingo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Azteca.

Los días y horarios en que se van a disputar los encuentros los dieron a conocer el lunes 15 de mayo desde las redes sociales de la Liga MX.

