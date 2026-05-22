Estos son los equipos que buscan a Jordan Carrillo para el Apertura 2026

Durante el Clausura 2026, Jordan Carrillo ha sido una de las figuras más importantes de Pumas, quien los ha llevado a la final del torneo y ha hecho una gran conexión con la afición universitaria, por lo que muchos han pedido que siga en la institución, situación que para muchos podría parecer lógica.

Sin embargo, el panorama es más complicado de lo que algunos podrían pensar, pues algunos equipos importantes de la Liga BBVA MX, ya han comenzado a preguntar por el joven mexicano.

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¿Cuál es la situación de Jordan Carrillo?

Uno de los temas que hace casi imposible su continuidad en Pumas, es que llegó a préstamo a la institución universitaria, por lo que carta siguen siendo de Santos Laguna, además en el contrato, no pusieron la opción de compra para quedarse con Jordan Carrillo.

Diferentes fuentes, ya han confirmado el interés de algunos equipos de la Liga BBVA MX por quedarse con la carta de Jordan Carrillo, entre los que destacan América, Cruz Azul y Chivas, lo que complicaría más la permanencia del joven en los Pumas para el Apertura 2026.

Jordan Carrillo ha sido una de las figuras de Pumas a lo largo del Clausura 2026, incluso fue el encargado de marcar el gol que mandó a los universitarios a la final, tras imponerse 1-0 al conjunto del Pachuca, por lo que demuestra que puede aparecer en momentos importantes, lo que llama más la atención de otros clubes.

Otro tema que complicaría la continuidad de Jordan Carrillo en los Pumas, al no poner la opción de compra en el préstamo del jugador, es la parte económica, pues para la directiva universitaria sería muy complicado competir con América, Cruz Azul y Chivas.

