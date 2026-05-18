Pumas UNAM supera a Chivas en un ranking histórico de grandeza
El Guadalajara tiene menos que la UNAM históricamente
Pumas UNAM jugará la Gran Final del Clausura 2026 tras superar por posición en la tabla a Pachuca en semifinales. Buscando cortar con una racha de 15 años sin conseguir títulos, ya comenzó con el pie derecho por superar a Chivas de Guadalajara en un ranking de grandeza.
Mientras que la IA predijo qué equipo de las semifinales iba a ser campeón, lo cierto es que Pumas ha superado a Chivas entre los equipos que más veces jugaron la Gran Final de la Liga BBVA MX. Contando la de Clausura 2026, el Club Universidad Nacional llega a 15 finales, mientras el Guadalajara acumula 8 finales.
¿Cuántas finales ganaron y cuántas perdieron Pumas y Chivas?
Chivas lleva 8 finales desde el nuevo formato con Liguilla, siendo 4 veces campeón y 4 veces derrotado (una de ellas por la UNAM). De todos modos, históricamente ha sido un equipo victorioso, pues lleva 12 títulos de liga (incluyendo torneo largo). En tanto, Pumas lleva 15 finales (14 ya disputadas, 7 ganadas y 7 perdidas), sin trofeos de torneo largo.
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Equipos de México con más finales de Liga
- Club América: 22
- Cruz Azul: 19
- Pumas: 15
- Toluca: 15
- Tigres: 15
Todas las finales de Pumas UNAM en la Liga BBVA MX
- Temporada 1976-77: Pumas 1-0 U de G. Ida: 0-0; vuelta: 1-0. (Pumas campeón)
- Temporada 1977-78: Pumas 1-3 Tigres. Ida: 0-2; vuelta: 1-1. (Tigres campeón)
- Temporada 1978-79: Pumas 0-2 Cruz Azul. Ida: 0-0; vuelta: 0-2. (Cruz Azul campeón)
- Temporada 1980-81: Pumas 4-2 Cruz Azul. Ida: 0-1; vuelta: 4-1. (Pumas campeón)
- Temporada 1984-85: Pumas 2-4 América. Ida: 1-1; vuelta: 0-0. (América campeón tras jugarse un tercer partido de desempate en Querétaro que terminó 1-3)
- Temporada 1987-88: Pumas 2-4 América. Ida: 1-4; vuelta: 1-0. (América campeón)
- Temporada 1990-91: Pumas 3-3 América. Ida: 2-3; vuelta: 1-0. (Pumas campeón gracias a la regla del gol de visitante)
- Clausura 2004: Pumas 1-1 Chivas. Ida: 1-1; vuelta: 0-0. (Pumas campeón tras ganar 5-4 en tanda de penales)
- Apertura 2004: Pumas 3-1 Monterrey. Ida: 2-1; vuelta: 1-0. (Pumas campeón)
- Apertura 2007: Pumas 1-2 Atlante. Ida: 0-0; vuelta: 1-2. (Atlante campeón)
- Clausura 2009: Pumas 3-2 Pachuca. Ida: 1-0; vuelta: 2-2. (Pumas campeón en tiempos extras)
- Clausura 2011: Pumas 3-2 Morelia. Ida: 1-1; vuelta: 2-1. (Pumas campeón)
- Apertura 2015: Pumas 4-4 Tigres. Ida: 0-3; vuelta: 4-1. (Tigres campeón tras ganar 4-2 en tanda de penales)
- Guard1anes 2020: Pumas 1-3 León. Ida: 1-1; vuelta: 0-2. (León campeón).
- Clausura 2026: Pumas - Cruz Azul (a disputarse).