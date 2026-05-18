Pumas UNAM supera a Chivas en un ranking histórico de grandeza

Pumas UNAM jugará la Gran Final del Clausura 2026 tras superar por posición en la tabla a Pachuca en semifinales. Buscando cortar con una racha de 15 años sin conseguir títulos, ya comenzó con el pie derecho por superar a Chivas de Guadalajara en un ranking de grandeza.

Mientras que la IA predijo qué equipo de las semifinales iba a ser campeón, lo cierto es que Pumas ha superado a Chivas entre los equipos que más veces jugaron la Gran Final de la Liga BBVA MX. Contando la de Clausura 2026, el Club Universidad Nacional llega a 15 finales, mientras el Guadalajara acumula 8 finales.

|Crédito: Mexsport

¿Cuántas finales ganaron y cuántas perdieron Pumas y Chivas?

Chivas lleva 8 finales desde el nuevo formato con Liguilla, siendo 4 veces campeón y 4 veces derrotado (una de ellas por la UNAM). De todos modos, históricamente ha sido un equipo victorioso, pues lleva 12 títulos de liga (incluyendo torneo largo). En tanto, Pumas lleva 15 finales (14 ya disputadas, 7 ganadas y 7 perdidas), sin trofeos de torneo largo.

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Equipos de México con más finales de Liga

Club América: 22

Cruz Azul: 19

Pumas: 15

Toluca: 15

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