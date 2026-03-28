Ellos han sido todos los campeones de la Liga BBVA MX en años mundialistas

Los años mundialistas siempre tienen un sabor especial en el futbol. En este sentido, la Liga BBVA MX no es la excepción. A lo largo de la historia, cada vez que se disputa un mundial, el campeonato local también deja huella con equipos que logran consagrarse en medio de calendarios ajustados y exigencias deportivas.

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Desde la época de torneos largos hasta la era moderna de Apertura y Clausura, distintos clubes de la Liga BBVA MX han sabido imponerse en estos años mundialistas. Algunos históricos como América y Chivas repiten protagonismo, mientras que otros equipos aprovecharon estos ciclos para escribir páginas doradas en el futbol mexicano.

Campeones de la Liga BBVA MX en años mundialistas

Estos son los equipos que se coronaron en la Liga BBVA MX durante los años mundialistas:



Veracruz (Torneo Largo 49-50): Brasil 1950

Marte (Torneo Largo 53-54): Suiza 1954

Zacatepec (Torneo Largo 57-58): Suecia 1958

Chivas (Torneo Largo 61-62): Chile 1962

América (Torneo Largo 65-66): Inglaterra 1966

Chivas (Torneo Largo 69-70): México 1970

Cruz Azul (México 70): México 1970

Cruz Azul (Torneo Largo 73-74): Alemania Federal 1974

Tigres (Torneo Largo 77-78): Argentina 1978

Tigres (Torneo Largo 81-82): España 1982

Monterrey (México 86): México 1986

Puebla (Torneo Largo 89-90): Italia 1990

Tecos (Torneo Largo 93-94): Estados Unidos 1994

Toluca (Verano 98): Francia 1998

Necaxa (Invierno 98): Francia 1998

América (Verano 02): Corea-Japón 2002

Toluca (Apertura 02): Corea-Japón 2002

Pachuca (Clausura 06): Alemania 2006

Chivas (Apertura 06): Alemania 2006

Toluca (Bicentenario 2010): Sudáfrica 2010

Monterrey (Apertura 10): Sudáfrica 2010

León (Clausura 14): Brasil 2014

América (Apertura 14): Brasil 2014

Santos Laguna (Clausura 18): Rusia 2018

América (Apertura 18): Rusia 2018

Atlas (Clausura 22): Catar 2022

Pachuca (Apertura 22): Catar 2022

Curiosidades de los equipos de la Liga BBVA MX que salieron campeones en años de mundial

Clubes como América y Chivas han sido protagonistas recurrentes en años mundialistas. Ambos equipos destacan no solo por la cantidad de títulos, sino por su capacidad de adaptación a distintos formatos de competencia.

Pero también existen casos particulares, como los de 1970 y 1986, cuando México fue sede del mundial. En esos años, la liga tuvo que ajustarse con torneos especiales. Esto derivó en campeonatos únicos como el "México 70" ganado por Cruz Azul y el "México 86" conquistado por Monterrey.

En la era moderna es común ver 2 campeones en un mismo año mundialista. Esto amplía la lista de clubes que logran consagrarse en estos ciclos. Este fenómeno también se replica en la Liga MX Femenil: en 2022 las campeonas fueron Chivas (Clausura) y Tigres (Apertura).