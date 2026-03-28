Ellos han sido todos los campeones de la Liga BBVA MX en años mundialistas
Estos son los equipos de la Liga BBVA MX que salieron campeones en años mundialistas. Conoce los planteles que se lucieron en medio de calendarios ajustados.
Los años mundialistas siempre tienen un sabor especial en el futbol. En este sentido, la Liga BBVA MX no es la excepción. A lo largo de la historia, cada vez que se disputa un mundial, el campeonato local también deja huella con equipos que logran consagrarse en medio de calendarios ajustados y exigencias deportivas.
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Desde la época de torneos largos hasta la era moderna de Apertura y Clausura, distintos clubes de la Liga BBVA MX han sabido imponerse en estos años mundialistas. Algunos históricos como América y Chivas repiten protagonismo, mientras que otros equipos aprovecharon estos ciclos para escribir páginas doradas en el futbol mexicano.
Campeones de la Liga BBVA MX en años mundialistas
Estos son los equipos que se coronaron en la Liga BBVA MX durante los años mundialistas:
- Veracruz (Torneo Largo 49-50): Brasil 1950
- Marte (Torneo Largo 53-54): Suiza 1954
- Zacatepec (Torneo Largo 57-58): Suecia 1958
- Chivas (Torneo Largo 61-62): Chile 1962
- América (Torneo Largo 65-66): Inglaterra 1966
- Chivas (Torneo Largo 69-70): México 1970
- Cruz Azul (México 70): México 1970
- Cruz Azul (Torneo Largo 73-74): Alemania Federal 1974
- Tigres (Torneo Largo 77-78): Argentina 1978
- Tigres (Torneo Largo 81-82): España 1982
- Monterrey (México 86): México 1986
- Puebla (Torneo Largo 89-90): Italia 1990
- Tecos (Torneo Largo 93-94): Estados Unidos 1994
- Toluca (Verano 98): Francia 1998
- Necaxa (Invierno 98): Francia 1998
- América (Verano 02): Corea-Japón 2002
- Toluca (Apertura 02): Corea-Japón 2002
- Pachuca (Clausura 06): Alemania 2006
- Chivas (Apertura 06): Alemania 2006
- Toluca (Bicentenario 2010): Sudáfrica 2010
- Monterrey (Apertura 10): Sudáfrica 2010
- León (Clausura 14): Brasil 2014
- América (Apertura 14): Brasil 2014
- Santos Laguna (Clausura 18): Rusia 2018
- América (Apertura 18): Rusia 2018
- Atlas (Clausura 22): Catar 2022
- Pachuca (Apertura 22): Catar 2022
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Curiosidades de los equipos de la Liga BBVA MX que salieron campeones en años de mundial
Clubes como América y Chivas han sido protagonistas recurrentes en años mundialistas. Ambos equipos destacan no solo por la cantidad de títulos, sino por su capacidad de adaptación a distintos formatos de competencia.
@aztecadeportes Resumen de la Final Ida Toluca 1 - 5 Pachuca ¡Revive todos los goles! #FinalBotanera #TolucavsPachuca #AztecaDeportes ♬ sonido original - AztecaDeportes
Pero también existen casos particulares, como los de 1970 y 1986, cuando México fue sede del mundial. En esos años, la liga tuvo que ajustarse con torneos especiales. Esto derivó en campeonatos únicos como el "México 70" ganado por Cruz Azul y el "México 86" conquistado por Monterrey.
En la era moderna es común ver 2 campeones en un mismo año mundialista. Esto amplía la lista de clubes que logran consagrarse en estos ciclos. Este fenómeno también se replica en la Liga MX Femenil: en 2022 las campeonas fueron Chivas (Clausura) y Tigres (Apertura).