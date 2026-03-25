Un equipo de la Liga BBVA MX podría perder a una de sus figuras: se iría a Inglaterra

Mientras que un entrenador de la Liga BBVA MX se sinceró sobre el nivel comparado al de la liga de Argentina, en las últimas horas trascendió que un futbolista que se está destacando en el Clausura 2026 podría ser protagonista de una exportación inesperada hacia Europa, pues un equipo que aspira a la Premier League en Inglaterra estaría interesado en él.

Resulta que mientras un grande de Argentina puso los ojos en uno de la Liga MX, en Europa se interesan en Sebastián Jurado, el actual guardameta y capitán del FC Juárez. De acuerdo a información reciente del reportero Barracudo, el oriundo de Veracruz es la opción prioritaria para reforzar al Queens Park Rangers (QPR) del Championship (Segunda División de Inglaterra).

El interés del Queens Park Rangers por Sebastián Jurado

Todos los focos apuntan a que el portero veracruzano de 28 años encabeza la lista de candidatos para proteger el arco del conjunto londinense el próximo semestre. Al equipo del Championship inglés le gusta el perfil físico y la madurez del guardametas de la frontera con los Bravos.

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Resulta que el QPR atraviesa una reestructuración en su portería, con la posible salida de figuras en esa posición y la necesidad de un guardameta con experiencia en equipos de primera división. Así, tras su paso por Veracruz y Cruz Azul, Sebastián Jurado puede ser la gran carta de salvación para el conjunto de Londres.

|MEXSPORT

Sebastián Jurado tiene contrato y un alto valor de mercado en Juárez

El portero de 28 años atraviesa un buen momento con los Bravos, pues encontró la regularidad necesaria para recuperar su mejor versión, a tal punto de hasta portar el gafete de capitán en varios encuentros. Eso sí, Jurado tiene contrato vigente con Juárez hasta diciembre de 2027, por lo que la directiva tiene el control de las negociaciones.

Con varios mexicanos llegando al futbol del Viejo Continente (Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Alex Padilla, etc.), está claro que para Jurado sería una buena oportunidad para ganar más dinero y jugar en un futbol de alto rendimiento. Su valor de mercado es de 1.8 millones de euros.

Players of Juarez during the 17th round match between FC Juarez and Queretaro as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on April 20, 2025 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.|Christian Torres Chavez/Christian Torres Chavez

Los números de Sebastián Jurado en FC Juárez

De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en finanzas y estadísticas, estos son los números de Sebastián Jurado jugando para los Bravos de Juárez: