El delantero de la liga BBVA MX que llegaría al Toluca en lugar de Paulinho

El portugués Renato Paiva, exdirector técnico del conjunto del Toluca, ha destapado un episodio poco conocido en la historia reciente de los Diablos Rojos. El estratega luso aseguró que, antes de la llegada de Paulinho al club choricero, todo estaba encaminado para concretar la contratación del delantero uruguayo Rodrigo “Bufalo” Aguirre. Sin embargo, una llamada de último momento cambió el rumbo de la negociación y terminó por abrirle las puertas al atacante europeo.

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¿Cómo fue la llegada de Paulinho al Toluca?

Paiva explicó que el acuerdo con Rodrigo Aguirre estaba prácticamente cerrado. El jugador, con experiencia en la Liga BBVA MX, que en ese momento se encontraba con los Rayados de Monterrey, y reconocido por su potencia ofensiva, era considerado la pieza ideal para reforzar el ataque escarlata. “Rodrigo estaba listo para firmar, teníamos todo arreglado”, relató el técnico portugués. No obstante, en medio de las gestiones apareció el representante de Paulinho, quien se comunicó directamente con la dirigencia para frenar la operación y colocar a su cliente como prioridad.

El movimiento, según Paiva, fue determinante. La directiva del Toluca optó por seguir la recomendación y finalmente se inclinó por fichar a Paulinho, delantero portugués que llegaba con la promesa de aportar calidad técnica y experiencia internacional. “Recibí la llamada y me pidieron que no avanzara más con Aguirre, porque Paulinho estaba en camino. Fue una decisión tomada desde arriba”, confesó el entrenador.

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La llegada de Paulinho generó expectativas entre la afición de los Diablos Rojos, aunque también abrió el debate sobre lo que habría significado contar con el Búfalo Aguirre en la ofensiva. El uruguayo, con su estilo físico y capacidad de definición, representaba un perfil distinto al del portugués, más asociado al juego técnico y la movilidad. La comparación inevitable alimenta la discusión sobre si Toluca perdió una oportunidad valiosa o si, por el contrario, acertó al apostar por un delantero europeo que a la larga fue sumamente beneficioso para el Toluca. Paulinho ha anotado 50 goles desde su llegada a México donde se convirtió en tres veces campeón de goleo y ahora se encuentra en la Selección de Portugal para enfrentar al conjunto de Javier Aguirre.

