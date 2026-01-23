Estos son los clubes que luchan por ser los mejores de la Liga BBVA MX

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX inició bastante interesante a través de equipos que, desde ahora, buscan el liderato a fin de tener la mejor posición en la tabla con miras a la Liguilla. En ese sentido, ¿sabías que existen 3 clubes que, al término de la temporada, estarán disputando ser los mejores del país?

Aaron Ramsey llega a Pumas

La constancia y regularidad son aspectos que la Liga BBVA MX ha premiado a lo largo de los últimos años. Ante esta situación, son tres las instituciones que destacan sobre las demás por haber obtenido la mayor cantidad de puntos en los últimos dos torneos (contando el Clausura 2026), mismos que serían beneficiados a través de la tabla general.

¿Qué equipos de la Liga BBVA MX podrían ser los mejores al término del torneo?

Como sabes, la Liga BBVA MX entrega un premio económico al equipo que sume más puntos a lo largo del año futbolístico; es decir, los torneos que contemplan el Apertura y el Clausura. Vale mencionar que el incentivo es de 1 millón de dólares; es decir, más de 17 millones de pesos al tipo de cambio actual.

Te puede interesar: ¿Cómo imaginaba la IA a Cristiano Ronaldo a los 40 años?

Te puede interesar: Berterame y los mexicanos que han jugado con Lionel Messi

El esfuerzo constante marca la diferencia. 🫡



Así marcha la clasificación del #EquipoDeLaTemporada, donde cada punto cuenta. 🙌



Presentado por @Nissan_mx. ✨#LaLigaDeLaAfición | #NissanEnLaLigaMX pic.twitter.com/2YhWGnuXgl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 20, 2026

Faltan 14 fechas para el término de la temporada regular del Clausura 2026, por lo que las cosas pueden cambiar considerablemente con el paso del tiempo. Sin embargo, en estos momentos Toluca, Cruz Azul y Tigres son las escuadras con más probabilidades de ganar este incentivo.

La tabla general coloca a los Diablos Rojos como la escuadra líder de ambas temporadas al sumar un total de 44 unidades, seguido de una Máquina que, pese a sus problemas dentro y fuera de la cancha, suma 41 puntos. Finalmente, el tercer lugar es para una escuadra regia que, de la mano de Guido Pizarro, acumula 40 puntos hasta ahora.

Liga BBVA MX: ¿Qué ocurre con Chivas y América?

La situación con Chivas es por demás sorprendente, pues gracias al desempeño de la escuadra dirigida por Gabriel Milito se encuentra en el cuarto lugar general con 38 unidades. América, por su parte, quedó estancado en el sexto puesto con 36 puntos gracias a su terrible inicio de campaña.

