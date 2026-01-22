Germán Berterame y los mexicanos que han jugado junto a Lionel Messi

A falta de un anuncio oficial de parte de Rayados de Monterrey , Germán Berterame abandonará la Liga BBVA MX en pleno año mundialista para jugar en la MLS, más precisamente en el Inter de Miami comandado por un Lionel Messi que ha tenido la oportunidad de jugar con algunos elementos mexicanos en el pasado.

Han pasado algunos días desde que se confirmó el interés del Inter Miami por hacerse de los servicios de Germán Berterame, por lo que la escuadra de Florida estaría dispuesta a desembolsar hasta 15 millones de dólares por su ficha, lo cual haría al seleccionado nacional mexicano una de las bombas de la MLS para la próxima temporada.

¿Qué jugadores mexicanos han jugado junto a Lionel Messi?

Imposible no iniciar este listado sin mencionar a Rafael Márquez, defensor central que estuvo en el proceso de adaptación de Lionel Messi cuando fue ascendido al primer equipo del Barcelona y con el que ganó absolutamente todo, desde el torneo de Liga en España hasta la Champions League.

Tiempo después, en el mismo Barcelona, Lionel Messi tuvo la oportunidad de compartir vestuario con elementos como Giovani y Jonathan dos Santos, mismos con los que sin embargo no tuvo demasiados minutos luego de que ninguno de los aztecas pudiera obtener la titularidad en el club.

A partir de ahí, el astro argentino tuvo que esperar hasta su llegada a Estados Unidos para volver a coincidir con talento nacional. Y es que, desde su arribo al Inter Miami, la Pulga ha coincidido con jugadores como Victor Ulloa y David Ruiz, quienes tienen raíces mexicanas y doble nacionalidad, respectivamente hablando.

¿Cuántos goles lleva Germán Berterame en Rayados y la Selección?

Después del interesante paso que tuvo por el Atlético de San Luis, Germán Berterame fue fichado por Rayados de Monterrey a fin de convertirlo en su hombre gol, institución en donde registra 68 anotaciones en 153 compromisos. Además, en la Selección Mexicana el nacido en Argentina ya suma un gol en seis duelos.