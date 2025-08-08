¡OFICIAL! Equipos de la Liga BBVA MX clasificados a Cuartos de Final en la Leagues Cup 2025

La Fase Final de la Leagues Cup 2025 empieza a conformarse. Del lado de la Liga BBVA MX, ya conocemos a los cuatro equipos clasificados a la instancia de Cuartos de Final, misma que se va a disputar el 19 y 20 de agosto con horarios por definir.

Luego de tres partidos en la Primera Etapa de competencia, Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla aseguraron su boleto a la siguiente ronda del certamen que mide a los equipos de la Liga BBVA MX frente a las escuadras de la Major League Soccer.

Los ‘Diablos Rojos’ clasificaron en primer lugar al registrar 8 puntos. Por su parte, los ‘Tuzos’ ocuparon el segundo puesto con 7 unidades, Tigres tuvo 6 y el Club Puebla se encuentra en 4tos de Final igual con 6 puntos, pues la derrota de los Bravos de Juárez ante New York RB en la instancia de penaltis le dieron el pase al conjunto de ‘La Franja’ a la Fase Eliminatoria.

Durante la Jornada 3, misma que puso cierre a la Primera Fase del certamen internacional, Toluca obtuvo la victoria ante NYC FC. Por su parte, Pachuca tuvo un cierre con triunfo frente a Dynamo Houston. Tigres fue derrotado por LAFC y el Club Puebla hizo tres puntos frente a Montréal.

Tabla de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup 2025

Toluca (CLASIFICADO)

Pachuca (CLASIFICADO)

Tigres (CLASIFICADO)

Puebla (CLASIFICADO)

Juárez

Mazatlán

Pumas

Atlético de San Luis

América

Necaxa

Tijuana

Chivas

Monterrey

Cruz Azul

León

Santos Laguna

Querétaro

Atlas

