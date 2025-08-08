deportes
¡OFICIAL! Equipos de la Liga BBVA MX clasificados a Cuartos de Final en la Leagues Cup 2025

Luego del partido de FC Juárez ante New York RB, ya conocemos a los equipos de la Liga BBVA MX clasificados a Cuartos de Final en la Leagues Cup 2025

Trofeo de la Leagues Cup
Oscar Rodríguez
Leagues Cup 2025
La Fase Final de la Leagues Cup 2025 empieza a conformarse. Del lado de la Liga BBVA MX, ya conocemos a los cuatro equipos clasificados a la instancia de Cuartos de Final, misma que se va a disputar el 19 y 20 de agosto con horarios por definir.

Te puede interesar: Cruz Azul vs Colorado: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Leagues Cup 2025

Luego de tres partidos en la Primera Etapa de competencia, Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla aseguraron su boleto a la siguiente ronda del certamen que mide a los equipos de la Liga BBVA MX frente a las escuadras de la Major League Soccer.

Los ‘Diablos Rojos’ clasificaron en primer lugar al registrar 8 puntos. Por su parte, los ‘Tuzos’ ocuparon el segundo puesto con 7 unidades, Tigres tuvo 6 y el Club Puebla se encuentra en 4tos de Final igual con 6 puntos, pues la derrota de los Bravos de Juárez ante New York RB en la instancia de penaltis le dieron el pase al conjunto de ‘La Franja’ a la Fase Eliminatoria.

Durante la Jornada 3, misma que puso cierre a la Primera Fase del certamen internacional, Toluca obtuvo la victoria ante NYC FC. Por su parte, Pachuca tuvo un cierre con triunfo frente a Dynamo Houston. Tigres fue derrotado por LAFC y el Club Puebla hizo tres puntos frente a Montréal.

Tabla de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup 2025

  • Toluca (CLASIFICADO)
  • Pachuca (CLASIFICADO)
  • Tigres (CLASIFICADO)
  • Puebla (CLASIFICADO)
  • Juárez
  • Mazatlán
  • Pumas
  • Atlético de San Luis
  • América
  • Necaxa
  • Tijuana
  • Chivas
  • Monterrey
  • Cruz Azul
  • León
  • Santos Laguna
  • Querétaro
  • Atlas

Te puede interesar: Pumas sella su primer fracaso en la Leagues Cup 2025

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

