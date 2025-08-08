¡OFICIAL! Equipos de la Liga BBVA MX clasificados a Cuartos de Final en la Leagues Cup 2025
Luego del partido de FC Juárez ante New York RB, ya conocemos a los equipos de la Liga BBVA MX clasificados a Cuartos de Final en la Leagues Cup 2025
La Fase Final de la Leagues Cup 2025 empieza a conformarse. Del lado de la Liga BBVA MX, ya conocemos a los cuatro equipos clasificados a la instancia de Cuartos de Final, misma que se va a disputar el 19 y 20 de agosto con horarios por definir.
Luego de tres partidos en la Primera Etapa de competencia, Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla aseguraron su boleto a la siguiente ronda del certamen que mide a los equipos de la Liga BBVA MX frente a las escuadras de la Major League Soccer.
Los ‘Diablos Rojos’ clasificaron en primer lugar al registrar 8 puntos. Por su parte, los ‘Tuzos’ ocuparon el segundo puesto con 7 unidades, Tigres tuvo 6 y el Club Puebla se encuentra en 4tos de Final igual con 6 puntos, pues la derrota de los Bravos de Juárez ante New York RB en la instancia de penaltis le dieron el pase al conjunto de ‘La Franja’ a la Fase Eliminatoria.
Durante la Jornada 3, misma que puso cierre a la Primera Fase del certamen internacional, Toluca obtuvo la victoria ante NYC FC. Por su parte, Pachuca tuvo un cierre con triunfo frente a Dynamo Houston. Tigres fue derrotado por LAFC y el Club Puebla hizo tres puntos frente a Montréal.
Tabla de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup 2025
- Toluca (CLASIFICADO)
- Pachuca (CLASIFICADO)
- Tigres (CLASIFICADO)
- Puebla (CLASIFICADO)
- Juárez
- Mazatlán
- Pumas
- Atlético de San Luis
- América
- Necaxa
- Tijuana
- Chivas
- Monterrey
- Cruz Azul
- León
- Santos Laguna
- Querétaro
- Atlas
