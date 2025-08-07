Cruz Azul vs Colorado: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 3 en la Leagues Cup 2025 HOY jueves 7 de agosto; marcador online

Te puede interesar: ¡BOMBAZO! Colocan a Antoine Griezmann en la Liga BBVA MX como REFUERZO

Culmina la Jornada 3 de la Leagues Cup 2025, fecha en la que Cruz Azul cierra su participación enfrentando a Colorado Rapids en un duelo en el que ambos equipos ya se encuentran eliminados.

Dirigidos por Nicolás Larcamón, la escuadra de La Noria encara el partido tras haber vencido a LA Galaxy en la instancia de penaltis. Por su parte, el equipo de la MLS viene de perder ante los Xolos de Tijuana en la Fecha 2.

El duelo en la cancha del Dignity Health Sports Park marca una nueva oportunidad para el entrenador de La Máquina, quien vio un debut con goleada de 7-0 ante Seattle en la Leagues Cup, por lo que Cruz Azul buscará convencer previo a la reanudación del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Alineaciones Cruz Azul vs Colorado

Cruz Azul: Kevin Mier, Willer Ditta, Erik Lira, Lorenzo Faravelli, José Rivero, Carlos Rodríguez, Luka Romero, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi, Amaury Morales y Ángel Sepúlveda.

Colorado: Nicolas Defreitas-Hansen, Reginald Cannon, Andreas Maxso, Wayne Frederick, Alexander Harris, Samuel Bassett, Cole Bassett, Noah Cobb, Sydney Wathuta, Jackson Travis y Rafael Navarro.

