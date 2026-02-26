Los equipos que disputarán los Octavos de Final de la UEFA Conference League

Este jueves 26 de febrero quedó definida la fase de Play Offs de la UEFA Conference League con emocionantes encuentros y con ello quedaron completados los ocho lugares que faltaban para disputar los Octavos de Final de la competencia.

Estos son los equipos clasificados a los Octavos de Final de la UEFA Conference League

Rakow, Estrasburgo, AEK Larnaca, Mainz, Sparta Praga, AEK de Atenas, Shakhtar y Rayo Vallecano aguardaban a sus rivales ya instalados en los Octavos de Final tras concluir entre los primeros ocho lugares de la Fase de Liga de la UEFA Conference League.

A ellos se sumaron este jueves el Rijeka, Sigma Olomouc, Celje, Samsunspor, Fiorentina, Crystal Palace, Az Alkmaar y Lech Poznan quienes lograron su boleto a la siguiente ronda tras superar sus eliminatorias en los Play Offs.

El mexicano Mateo Chávez disputó los 90 minutos con el AZ Alkmaar en la victoria por goleada sobre el Noah que le permitió acceder a la siguiente ronda, luego de perder en la ida.

El torneo también tendrá presencia mexicano en Orbelín Pineda, luego de que el mexicano consiguiera su pase directo a Octavos de Final con el AEK de Atenas al finalizar terceros de la Fase de liga.

Los cruces de Octavos de Final se conocerán este mismo viernes 27 de febrero en el sorteo que realizará la UEFA tanto para la Europa League, como para la Champions League y la Conference League.

El AZ Alkmaar del mexicano Mateo Chávez avanzó a Octavos de Final|Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Equipos clasificados a Octavos de Final de la UEFA Conference League

Estrasburgo (Francia)

Rakow (Polonia)

AEK (Grecia)

Sparta Praga (República Checa)

Rayo Vallecano (España)

Shakhtar (Ucrania)

Mainz (Alemania)

AEK Larnaca (Chipre)

Lech Poznan (Polonia)

AZ Alkmaar (Países Bajos)

Crystal Palace (Inglaterra)

Fiorentina (Italia)

Samsunspor (Turquía)

Celje (Eslovaquia)

Sigma Olomouc (República Checa)

Rijeka (Croacia)

