Este jugador de Chivas no confiaba en Gabriel Milito y hoy que lidera la tabla debió comerse sus palabras

El CD Guadalajara ha mejorado mucho desde el comienzo de este Clausura 2026. De hecho, hasta el entrenador de la Selección Nacional de México, Javier Aguirre, elogió a un jugador de Chivas. No obstante, resulta que hubo un histórico jugador del “Rebaño Sagrado” que no confiaba en Gabriel Milito pero ahora debió comerse sus palabras.

Luego de que el Guadalajara confirmara que quiere tener un gran proyecto (Chivas rechazó una millonada por la Hormiga González), quedó claro que los de Milito van por todo. Resulta que, tras esto, el histórico Claudio Suárez reveló que en un primer momento no confiaba en el entrenador argentino de la escuadra tapatía y pensaba que no le iba a ir bien.

|MEXSPORT

Claudio Suárez no confiaba en Gabriel Milito pero hoy Chivas brilla

Claudio Suárez es uno de los jugadores históricos de la Selección Nacional de México y formó parte de la plantilla de Chivas en el título del Verano 97. “En un principio yo no confiaba en Milito, porque pensaba que iba a hacer lo mismo de lo que venían haciendo los españoles o el mismo Fernando Gago”, comenzó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR:



Además, en diálogo con Fox Sports, explicó en qué se basaba para no creer en el argentino. Claro, es que en el Apertura 2025 el Guadalajara jugaba bien pero muchas veces no ganaba. “Eran chispazos de Chivas, de jugar buen futbol, pero no mantenían esa consistencia”, agregó el histórico Suárez.

Y fue más allá: “Recuerdo que empezó a moverle con los defensas y yo no estaba de acuerdo de que estuviera cambiando constantemente hasta que encontró a sus titulares. Se aventó un tiro con la directiva por dejar fuera a Alan Pulido o Érick Gutiérrez, jugadores pesados y con contrato. No es fácil y le dieron ese apoyo”.

El histórico de Chivas debió comerse sus palabras

Finalmente, el tiempo le dio la razón al entrenador y no a este ex jugador de Chivas. “Gabriel Milito ha hecho un excelente trabajo. Han hecho un gran trabajo”, expresó. Eso sí, fue tajante para finalizar: “Ahora hay que culminarlo con un título porque de nada sirve que ahorita estén jugando bien y que estén de líderes”.

