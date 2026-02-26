Llegó a costar 345 millones, es un crack y Rayados de Monterrey lo consiguió como una ganga: GRATIS

A pesar de que ha perdido piezas importantes como Sergio Ramos, Rayados sigue gozando de una de las plantillas más valuadas de la Liga BBVA MX. El conjunto regiomontano se ha caracterizado por gastar millones de dólares en cada ventana de fichajes, conformando un equipo plagado de estrellas. Sin embargo, también supieron realizar negocios importantes como el fichaje de Óliver Torres.

El mediocampista español llegó a tener un precio de 345 millones de pesos, es decir, 17 millones de euros, cuando aún jugaba para el Sevilla de España en el año 2019. A pesar de ser un futbolista con extensa trayectoria en ligas importantes como la española y la portuguesa, Monterrey realizó un negocio redondo al fichar a Torres como agente libre a mediados de 2024.

|Mexsport

El futbolista arribó a Nuevo León con 29 años y con un currículum extenso, habiendo jugado en equipos de gran nivel en Europa como lo son el Atlético de Madrid, Porto y Sevilla. En ellos, Torres ha logrado ser multicampeón habiendo conquistando títulos como LaLiga, Copa del Rey, Europa League, la liga de Portugal, entre otros. De esta manera, Rayados sumaba a su segundo jugador español a la plantilla tras el fichaje de Sergio Canales en 2023.

Desde un principio, el fichaje de Óliver Torres fue una buena decisión. El español se afianzó rápidamente como titular dentro del equipo y, en prácticamente dos años jugando para Rayados, consiguió disputar 73 partidos oficiales, estando muy cerca de alcanzar la cifra de 100 juegos con La Pandilla. En ellos logró marcar 7 goles y repartir 11 asistencias, números decentes para un centrocampista.

La actualidad de Óliver Torres en Rayados

Si bien es cierto que en su mejor momento acercó su precio a la barrera de los 20 millones de euros, hoy en día esto cambió drásticamente. Ya con 31 años, el valor de mercado de Óliver Torres decayó hasta los 3,5 millones de euros, es decir, alrededor de 71 millones de pesos en la actualidad.

En la temporada lleva 7 partidos jugados, 6 por el Clausura 2026 y 1 por la Concachampions. Hasta la fecha no ha logrado convertir, pero suma una asistencia en la Liga BBVA MX.