Era titular indiscutible en México, dejó a su equipo de manera repentina y hoy es banca en Europa

Alex Padilla sigue sin sumar minutos en La Liga de España luego de que Athletic Club lo pidiera de regreso y cancelara el préstamo con Pumas antes del tiempo acordado, lo que orilló al club de México a contratar a Keylor Navas como su arquero, a pesar de que su precio está bajísimo . El portero ha sido banca en las primeras 2 jornadas del futbol de Europa y solo quedan los recuerdos de cuando era titular indiscutible en la Liga BBVA MX.

El mexicano-español tuvo que regresar a España de manera repentina, pues solo estuvo 6 meses en Pumas que fue presentado como su primer refuerzo para el Clausura 2025 pese a que el contrato estipulaba 1 año. Lo anterior, ya que el arquero Julen Agirrezabala fue cedido al Valencia y el Athletic Club necesitaba cubrir esa baja.

@padilla_1_ Alex Padilla era titular indiscutible en México, pero ahora es banca con el Athletic Club en España

Padilla jugó un partido amistoso contra Liverpool que goleó 4-1 al club español, pero en el arranque de La Liga no ha visto minutos, ya que para el entrenador Ernesto Valverde su portero titular es Unai Simón, mientras que el mexicano es considerado suplente.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cómo le fue a Alex Padilla cuando fue titular indiscutible con Pumas?

Alex Padilla fue presentado como refuerzo de Pumas UNAM a principios de este 2025 cuando el club se quedó sin guardametas, ya que por conflictos internos decidió correr a Julio González y Gil Alcalá. El español disputó 18 partidos entre el Clausura 2025 y la Concachampions, aunque sus números no fueron los mejores.

De acuerdo con las estadísticas de la plataforma BeSoccer, el mexicano-español recibió 26 goles y solo dejó 4 porterías en cero, números que al conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le costaron, ya que no clasificó ni a Liguilla ni al Play-in de la Liga BBVA MX. Asimismo, el club fue eliminado de la Concachampions en la ronda de Cuartos de Final.