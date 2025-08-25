James Rodríguez dejaría León, pero no México: hay otro equipo de la Liga BBVA MX que lo quiere

James Rodríguez fue de más a menos en la Liga BBVA MX, pues conforme han pasado las fechas su rendimiento no ha sido el mismo que demostró cuando fue fichado por León, equipo que no le ha renovado el contrato. Este hecho provocó que el colombiano rompiera el silenció y hablara sobre su continuidad en la Fiera . No obstante, puede quedarse en México, pues es pretendido por otro club.

El cucuteño de 34 años puede terminar en Rayados, pues en un programa de radio de la sultana del norte revelaron que el capitán de la Selección de Colombia es opción para el conjunto regio en caso de que salga de León. Lo anterior, ya que Monterrey, que goleó a Necaxa para conseguir el liderato , cuenta con el poder económico para ofrecerle un contrato mejor del que tiene.

@jamesrodriguez10 James Rodríguez podría dejar a León al todavía no negociar una extensión de contrato; se le vence en diciembre de 2025

El posible atractivo de Rayados para que James Rodríguez llegue a Monterrey

Rayados, además de ofrecerle a James Rodríguez un mejor contrato que León de cara al Mundial 2026, también podría juntarlo con una leyenda del Real Madrid con el que conquistó varios campeonatos: Sergio Ramos.

Cabe mencionar que este solo es un rumor, pues James todavía tiene contrato vigente con León hasta diciembre de este año, por lo que seguirá jugando con la Fiera lo que resta del Apertura 2025. Será hasta entonces que el colombiano, junto a su agente, analice cuáles propuestas le favorecen más para continuar su carrera y llegar de la mejor manera al Mundial de 2026.

¿Cuánto gana James Rodríguez en León?

James Rodríguez es el futbolista mejor pagado de León, pues según la plataforma Salary Sport gana al año más de 40 millones de pesos, alrededor de 769 mil pesos a la semana, salario que Rayados deberá mejorar en caso de querer convencer al colombiano de irse a Monterrey y continuar en la Liga BBVA MX.