Vale menos de 2 millones, Nicolás Larcamón lo quiere y se quedaría para siempre en Cruz Azul

Lorenzo Faravelli es del gusto de Nicolás Larcamón y de la directiva de Cruz Azul; prueba de ello su próxima renovación de contrato por 3 años más, según el periodista Gerardo González. El futbolista que vale menos de 2 millones de euros (43.5 millones de pesos) llegó a la Máquina en 2024 y fue pieza fundamental en la obtención de la Concachampions 2025 tras apalear en la final a Vancouver.

El argentino que pasó desapercibido en Argentina y hoy brilla con el conjunto de la Noria es titular indiscutible en el equipo, pues ha jugado hasta el momento las 6 jornadas que van de la Liga BBVA MX. Aunque no suma ninguna anotación ni asistencia, de acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, es del gusto de Larcamón.

@lorenzofaravelli Lorenzo Faravelli está próximo a firmar un contrato por 3 años más con Cruz Azul

Los números de Lorenzo Faravelli con Cruz Azul

Lorenzo Faravelli fue contratado por Cruz Azul a principios de 2024, luego de formar parte del Valle de Ecuador y jugar en varios clubes de su país, por los cuales pasó sin pena ni gloria. Con la Máquina suma 3 temporadas y 12 goles, aunque su mejor momento fue el primer semestre del 2025.

El mediocampista tuvo un torneo de ensueño con el cuadro celeste en el Clausura 2025, pues marcó 2 goles en 16 encuentros disputados. También anotó en la Liguilla del torneo, específicamente en la Semifinal que fue eliminado por América.

Lorenzo se sacó la espinita en la Concachampions 2025, torneo internacional que conquistó junto con la Máquina al ser pieza fundamental, pues jugó 8 partidos y anotó un gol en 559 minutos dentro del terreno de juego.

¿Cuá es el sueldo actual de Lorenzo Faravelli en Cruz Azul?

Lorenzo Faravelli puede mejorar su salario con la próxima extensión de contrato que firmará, que actualmente es de 21.4 millones de pesos anuales. Según la plataforma Salary Sport, el argentino es el cuarto jugador mejor pagado, solo por debajo de Carlos Rodríguez (quien acaba de renovar) Jesús Orozco Chiquete y Erik Lira.