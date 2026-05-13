Erik Lira rompe el silencio sobre Europa y deja clara su postura tras la Copa Mundial de la FIFA 2026

Erik Lira sabe perfectamente que está frente al momento más importante de su carrera. Hace no mucho tiempo, su futuro en Cruz Azul estaba rodeado de dudas. Terminaba contrato, existía la posibilidad de salir libre y varios equipos seguían de cerca su situación. Sin embargo, llegó a buen puerto con La Máquina y se quedó, pero ahora para ser protagonista.

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Renovó, asumió un rol de liderazgo dentro del vestidor y terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas más importantes del proyecto celeste. Hoy es capitán, titular indiscutible y uno de los nombres fuertes de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Y mientras alrededor suyo empiezan a crecer nuevamente los rumores sobre Europa, el mediocampista ya rompió el silencio...

Lira habló sobre su futuro después del Mundial

En plena concentración con la Selección Mexicana, al jugador le preguntaron directamente sobre la posibilidad de emigrar al futbol europeo una vez terminada la Copa Mundial de la FIFA.

La respuesta fue clara. Lira aseguró que en este momento no está pensando en ofertas ni en posibles destinos, porque toda su atención está puesta en la justa veraniega y en llegar de la mejor manera al torneo más importante de su carrera.

“Estoy enfocado en el día a día, no puedo pensar en Europa”, explicó el futbolista, dejando claro que su prioridad absoluta es consolidarse dentro de la lista final de Javier Aguirre.

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Pero también dejó una frase que inevitablemente alimenta la ilusión de una futura salida. “Luego irme a Europa”.

Cruz Azul es consciente de que el interés por Erik Lira crecerá

Dentro de Cruz Azul saben perfectamente que el escenario puede cambiar muy rápido después del Mundial.

Lira llega en uno de los mejores momentos futbolísticos de toda su carrera y el torneo puede terminar funcionando como la vitrina definitiva para dar el salto al extranjero.

Por si fuera poco, desde hace meses existen equipos siguiéndolo de cerca. Uno de ellos sería el Girona, club relacionado con el City Group, cuyos visores estuvieron observándolo recientemente en un partido de La Máquina. El interés existe y en Europa consideran que el mexicano tiene condiciones ideales para adaptarse al futbol español.

En Cruz Azul, todos saben que si logra mantener el nivel que mostró durante el semestre con La Máquina, el futbol europeo dejará de ser solamente un rumor…