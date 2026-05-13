El historial entre Chivas y Cruz Azul en Liguilla: ¿quién domina en la previa al choque del Clausura 2026?

Chivas y Cruz Azul volverán a enfrentarse en una Liguilla del Clausura 2026 y La Máquina llega con una ventaja inesperada. De todos modos, la historia favorece ampliamente al Guadalajara en los cruces directos. Será la 8ª eliminatoria entre ambos clubes en Fase Final, con saldo positivo para el Rebaño Sagrado, que ha logrado imponerse en 5 de las 7 ocasiones anteriores.

Cruz Azul venció a Chivas la primera vez pero luego todo cambió

Mientras Gabriel Milito tiene un secreto en Chivas, la rivalidad comenzó en la temporada 1971-72, cuando La Máquina eliminó al Rebaño en Semifinales con marcador global de 2-1. Sin embargo, con el paso de los años, el dominio cambió. El Guadalajara conquistó la Final de la temporada 1986-87 tras derrotar 4-2 global al Azul y ganó su 9º título de Liga BBVA MX.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en la campaña 1990-91, cuando Guadalajara aplastó 8-2 a los cementeros en Cuartos de Final. También destacan las eliminatorias del Verano 1999 (4-3 en Cuartos), Clausura 2003 (5-5 en Repechaje) y Apertura 2006 (4-2 en cuartos de final), todas con clasificación rojiblanca.

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La alegría reciente de Cruz Azul ante Chivas

La única alegría reciente para Cruz Azul llegó en el Apertura 2025, cuando avanzó con global de 3-2 en una serie marcada por el penal fallado de Javier “Chicharito” Hernández. Ahora, ambos equipos escribirán un nuevo capítulo en esta histórica rivalidad.

Cuz Azul Liguilla CL26|Mexsport

¿Cuándo juegan la ida de semifinales Cruz Azul y Chivas?

Cruz Azul recibe a Chivas este miércoles 13 de mayo desde las 20:00 (tiempo del Centro de México) en el Estadio Azteca (ahora Banorte), en el partido válido por la ida de las semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. Sin dudas, La Máquina quiere hacer valer su localía en su estadio y con su gente.

¿Cuándo juegan la vuelta de semifinales Chivas y Cruz Azul?

Mientras tanto, la revancha entre Chivas y Cruz Azul se jugará en Guadalajara, este sábado 16 de mayo desde las 19:07 en el Estadio Jalisco. Este duelo no se dará en el Estadio Akron porque será entregado a la FIFA ya que será una de las 3 canchas de México en las que se jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

