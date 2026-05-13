Este es el jugador más caro de Cruz Azul para enfrentar a Chivas tras la salida de Erik Lira

Cruz Azul no podrá contar con Erik Lira, su jugador más sobresaliente, para las Semifinales del Clausura 2026 donde le tocará enfrentar a Chivas de Guadalajara. El mediocampista se encuentra concentrado con la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento para llevar a cabo la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. De esta manera, La Máquina tendrá la ausencia de su jugador más valioso de toda la plantilla.

Resulta que Lira es el futbolista con el valor de mercado más elevado dentro de Cruz Azul, ya que su ficha está valorada en 12 millones de euros de acuerdo a la información compartida por el sitio especializado Transfermarkt. El pivote de 25 años se posiciona como uno de los jugadores más valiosos de toda la Liga BBVA MX, por lo que será una ausencia de peso en el equipo de Joel Huiqui.

El futbolista más valioso que Cruz Azul tendrá en cancha

Ante la ausencia de su capitán, Cruz Azul contará con José Paradela como su jugador más valioso de la plantilla. El centrocampista argentino tiene un precio de 9 millones de euros en el mercado según la fuente mencionada y se coloca como el segundo futbolista más caro de La Máquina. El ex Necaxa tendrá la responsabilidad de hacer valer su ficha dentro del terreno de juego y tomar la iniciativa del ataque cementero durante la serie contra Chivas.

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Cabe recordar que la directiva de La Máquina desembolsó alrededor de 12 millones de dólares para comprar la totalidad de su ficha proveniente de los Rayos de Necaxa. Cruz Azul activó su cláusula de rescisión y sumó al futbolista argentino para disputar el Apertura 2025. En estos momentos, se encuentra disputando su segundo torneo con los cementeros y buscará obtener su primer título de Liga BBVA MX desde que pisó suelo mexicano.

|MEXSPORT

Paradela es el jugador más determinante de Cruz Azul

El argentino de 27 años ha tomado el rol protagónico de armador de juego en el equipo celeste, al menos durante este 2026. Según información que compartió el sitio estadístico Dataref, Paradela es el futbolista con mayor contribuciones directas de gol en Cruz Azul con 11 en total durante el transcurso del Clausura. El mediocampista suma 7 goles y 4 asistencias desde que comenzó el torneo y buscará seguir aumentando sus números.

