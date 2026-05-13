México levanta la mano: Los dos goles aztecas elegidos entre los mejores por minuto en Copa Mundial de la FIFA™ (VIDEO)

La FIFA ha subido en su sitio un recopilado de los golazos por cada minuto del tiempo reglamentario en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™; una travesía de 90 clips que nos recuerda por qué el futbol es magia.

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El video es un desfile de deidades. Ver a Pelé definiendo con la elegancia de quien inventó el deporte, a Lionel Messi con sus jugadas imposibles que desafían la física, y por supuesto, el momento cumbre: el Gol del Siglo de aquel histórico duelo en el Estadio Azteca durante México 86, Diego Armando Maradona emprende esa carrera eterna, dejando atrás a media Inglaterra para firmar la obra de arte más grande jamás pintada sobre el césped.

¿Qué goles de la selección Mexicana están en la lista de FIFA?

Lo que hace vibrar el corazón de la afición azteca es la inclusión de dos joyas firmadas por mexicanos, piezas que no solo son estéticas, sino que han marcado a generaciones.

Primero, en el minuto 35, aparece la plástica figura de Manuel Negrete. Aquella tijera majestuosa ante Bulgaria en México 86 sigue siendo, para muchos, el gol más bello en la historia de la Selección Mexicana. Ver a Negrete suspendido en el aire, coordinando cuerpo y mente para impactar el balón, es un recordatorio de una época dorada del futbol azteca.

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Casi cuatro décadas después, en el minuto 52, irrumpe el zapatazo de Luis Chávez. En medio de la tensión de Qatar 2022 ante Arabia Saudita, Chávez acarició el balón con su pierna izquierda para colgarlo del ángulo en un tiro libre que dejó boquiabierto al mundo entero. Su inclusión en este selecto grupo ratifica que el talento mexicano puede competir con la élite histórica en los momentos de mayor presión.

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Este video no es solo una recopilación de goles; es un viaje por el tiempo donde el espectador puede ver cómo el futbol ha evolucionado, pero la belleza de un gol perfecto permanece inalterable.

