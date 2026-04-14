El mensaje de Erik Lira antes del Cruz Azul vs LAFC que encendió a la afición

Cruz Azul llega a la vuelta ante LAFC con un escenario claro y complicado: necesita una noche perfecta para seguir con vida en la Concachampions. El 0-3 de la ida dejó al equipo contra las cuerdas, pero en el vestidor el discurso no es de resignación, sino de todo lo contrario.

En la previa del partido, Erik Lira dejó ver cómo se vive ese momento desde dentro. Y no fue en una entrevista ni conferencia de prensa. Fue algo que le nació al jugador, un mensaje para toda su afición.

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El mensaje de una palabra de Erik Lira en la previa ante el LAFC

Fue una historia en redes sociales. Una sola palabra, sin contexto adicional, pero suficiente para entender el momento: “Believe”.

El mediocampista compartió una imagen en la que aparece de espaldas, acompañado por otros jugadores, mirando un cartel con ese mensaje. No explicó más, pero tampoco hacía falta. Eso fue más que suficiente para entender que el equipo llega con fe a este partido.

Posteo de Erik Lira previo al Cruz Azul vs LAFC en la Concachampions 2026.|Instagram

Y es que después de la goleada en Los Ángeles, el equipo quedó expusto y obligado a responder. Pero puertas adentro, la idea sigue siendo la misma: competir la serie hasta el final.

Y lo que publicó Lira apunta justo a eso. A cerrar filas, y tratar de mostrar la mejor versión de La Máquina. Esa capaz de hacer magia dentro del terreno de juego.

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La remontada que necesita Cruz Azul

El reto de Cruz Azul es sencillo. Necesita ganar por cuatro goles para avanzar directamente a semifinales. Un 3-0 llevaría el partido a tiempos extra, con el riesgo que implica el criterio de desempate.

Así que para el equipo que dirige Nicolás Larcamón no hay margen. Pero más allá de lo deportivo, el posteo de Erik Lira tuvo impacto inmediato.

Porque si bien no será sencillo, ese mensaje refleja algo que en este tipo de partidos también pesa: la forma en la que se encara el reto.