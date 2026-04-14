Estadounidense calienta la previa de Cruz Azul vs LAFC: “Lo hace más divertido”

Cruz Azul se enfrenta al LAFC por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 y los resultados que necesita el equipo de Nicolás Larcamón no son sencillos. Y mientras se habla de todo eso, hubo un futbolista estadounidense que calentó la previa al duelo que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc. Es que expresó la frase: “Lo hace más divertido”.

Así como LAFC tiene una táctica maestra para enfrentar a Cruz Azul, uno de los futbolistas de la escuadra de California se refirió al duelo de este martes en México de cara a conocer quién jugará la semifinales de la Concachampions 2026. Se trata de Jude Terry, centrocampista de apenas 17 años que viene de marcar un golazo en la MLS.

El joven de 17 años se refirió a la complejidad de jugar como visitante contra La Máquina. “Los partidos internacionales pueden volverse intensos. El público cuando juegas de visitante es muy intenso e intentan hacer de todo para meterse en tu cabeza. Pero al final de todo, personalmente, yo lo prefiero. Me gusta más un partido donde haya muchos aficionados, mucho ruido y muchas cosas rodeando el juego. Simplemente lo hace más divertido y hace que quieras ganar más”, sostuvo.

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“Para dar la vuelta tenemos que ser un equipo combativo, implacable y dominante. Se tiene que sentir la localía, todo lo que se requiere es todo lo que somos”, sostuvo el entrenador argentino en conferencia de prensa. Se sabe que no será nada sencillo dar vuelta el resultado, que fue 3-0 en favor de los angelinos en el duelo de ida en los Estados Unidos.

Esto necesita Cruz Azul para eliminar a LAFC en Concacaf

Luego de haber perdido 3-0 en los Estados Unidos, Cruz Azul debe ganarle por una diferencia de cuatro goles a Los Angeles FC si quiere pasar a semifinales de la Concacaf Champions Cup y defender la corona obtenida en 2025. Una diferencia de tres goles recibiendo al menos una diana dejaría fuera de competencia a los mexicanos. Solo un 3-0 llevaría las cosas a un alargue y posteriores penales.

Cruz Azul recibirá a LAFC Este martes 14 de abril de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:00 (tiempo del Centro de México). Los de La Noria intentarán hacer valer su localía, mientras que la visita llega con confianza, tal como expresó el estadounidense Jude Terry. ¿Se logrará la hazaña?

