Inesperado: Santiago Giménez reconoce que quiere volver a Cruz Azul y pone una fecha

Santiago Giménez no suele hablar de otros equipos. Su carrera hoy está en Europa, en un momento donde busca consolidarse tras meses complicados por lesiones. Sin embargo, surgió el tema de Cruz Azul, y lejos de esquivarlo, lo toco con lujo de detalles.

El delantero del Milan volvió a referirse al club que lo formó La Máquina de Cruz Azul, y dejó una frase que no pasó desapercibida.

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Recordó su etapa en el club, los títulos y el equipo que marcó una época reciente en la Liga MX. No lo hizo desde la nostalgia, sino desde un lugar más personal.

“Tengo muchos recuerdos de Cruz Azul… fue un equipo que marcó una época”, dijo, y luego habló sobre un posible regreso a La Noria.

“Claro que me gustaría regresar”, reconoció, dejando en claro que la idea no es ajena a sus planes. “Es un deseo interno que tengo… me encantaría regresar a Cruz Azul”, agregó.

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Europa sigue siendo su prioridad

El contexto, sin embargo, es claro. Giménez está en una etapa clave de su carrera. Con 25 años, apunta a consolidarse en el Milan y mantenerse compitiendo al más alto nivel. Las lesiones han frenado su ritmo, pero ya empieza a sumar minutos nuevamente.

Por eso también puso un matiz en su declaración: el regreso no sería pronto. Más que una posibilidad inmediata, lo que dejó Giménez fue una puerta abierta.

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“Es un deseo interno que tengo. Seguramente será en muchos años porque me gusta estar aquí en Europa y competir al máximo nivel. Pero me encantaría regresar a Cruz Azul”, sentenció.

No hay plazos, no hay señales de mercado, pero sí una idea que sigue presente en su carrera. Y en un club como Cruz Azul, ese tipo de declaraciones siempre generan eco.