Larcamón se sincera sobre su futuro en Cruz Azul y acepta que “Las condiciones de continuidad...”

Nicolás Larcamón enfrentó los cuestionamientos de frente. Después del empate en el Clásico Joven 1-1, la goleada ante LAFC y en la previa de la vuelta del duelo de Concachampions en el Estadio Cuauhtémoc, el técnico de Cruz Azul fue consultado sobre su continuidad en el cargo. La respuesta no fue evasiva, pero sí dejó claro dónde está parado en medio de la presión.

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Larcamón responde sobre su futuro en Cruz Azul

El entrenador argentino reconoció que su continuidad no es un tema que dependa de él.

“La realidad es que las condiciones de continuidad no son cosas que controle yo, por lo cual no las considero tampoco”, explicó.

Lejos de entrar en especulación, Larcamón se aleja de los rumores y coloca la mirada en revertir el trago amargo que atraviesa el equipo.

“Yo anhelo el logro, el objetivo, el campeonar… siento que sería un premio a un grupo de futbolistas que se lo merecen hace tiempo”.

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La exigencia en Cruz Azul y el ruido externo

El técnico también se refirió al entorno que rodea al club. “Me parece que es ruido que, al tratarse de un club con la magnitud que es Cruz Azul, soy consciente del nivel de exigencia por parte de nuestra afición”, señaló.

En ese sentido, dejó claro que no se detiene en lo que se dice fuera del vestidor. “Todo lo que tenga que ver con cuestiones ajenas a mi control no le pongo tanta atención”, puntualizó.

Lo más importante es que más allá del contexto, el foco está en la cancha.

El entrenador se mostró convencido de que su equipo puede revertir la serie, aunque no ocultó la dificultad del reto. “Para dar la vuelta tenemos que ser un equipo combativo, implacable, dominante. Se tiene que sentir la localía”, afirmó.

“Este es el momento en el que ambiciono más ir por los dos torneos… nos siento capaces de revertir la serie”.

Cruz Azul entra en una etapa clave. La vuelta ante LAFC y el cierre del torneo local marcarán el destino del equipo y, en buena medida, del proyecto. Larcamón lo sabe, y por eso su discurso no apunta a lo que puede pasar fuera, sino a lo que está dentro de su control.