¿Adiós Europa? El motivo que anclaría a Erik Lira a Cruz Azul hasta el próximo invierno

El sueño de Erik Lira para emigrar al futbol de Europa se complica a pesar de su excelente papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El centrocampista del Cruz Azul se ha convertido en uno de los referentes dentro del esquema de Joel Huiqui. Por lo que su salida presenta ciertas complicaciones que llevaron que terminan por mantenerlo en el balompié nacional.

La principal razón por la que Erik Lira no podría llegar a Europa se debe a que ningún equipo ha presentado una oferta por sus servicios. A pesar de que el AS Mónaco fue el equipo que más interés presentó por Lira, todavía no hay ninguna propuesta seria para poder llevarle al Viejo Continente.

La llega de Erik Lira a Europa se complicaría debido a la falta de ofertas|Crédito: Instagram/@eriklira

La “fallida estrategia” de Erik Lira para llegar a Europa

De acuerdo con los últimos reportes, la oferta del futbol de Emiratos Árabes por Erik Lira habría sido una estrategia para presionar al AS Mónaco para que lance una propuesta en la mesa de Cruz Azul. Sin embargo, el interés del equipo francés ha pasado por enfriarse con el paso del tiempo. Lo cual reduce las posibilidades en que Lira pueda jugar en Europa durante este semestre.

Cabe mencionar que se habló de una oferta del Al Jazira por 12 millones de dólares más otros 2 en variables. Sin embargo, la presunta respuesta de Erik Lira sería negativa al querer salir de Cruz Azul solo si se trata de una oferta de Europa.

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Cuál es el acuerdo entre Erik Lira y Cruz Azul si se presenta una oferta de Europa

Erik Lira firmó su renovación con Cruz Azul hasta el año 2028 con opción a un año más. Dentro del acuerdo que habrían llegado la directiva cementera y el jugador habría sido el de contar con cierta flexibilidad en caso de que se presente una oferta desde Europa. Aunque todavía se desconoce si cuenta realmente con una cláusula específica o solo fue un acuerdo verbal.

Erik Lira renovó con Cruz Azul hasta el año 2029|MEXSPORT

El valor de la carta de Erik Lira, según Transfermarkt, es de 14 millones de euros. Es decir, que el centrocampista del Cruz Azul se coloca como uno de los jugadores más valiosos de la Liga BBVA MX. Por lo que habrá que ver si en el cierre del periodo de transferencias existe una oferta concreta desde el exterior que pueda cubrir su alto costo de mercado.