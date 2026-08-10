Por qué Pumas recibiría dinero si Cruz Azul vende a Erik Lira

Nuevamente Erik Lira está en el centro de la escena por la posible transferencia hacia el exterior. En ese marco aparece nada menos que Pumas UNAM como uno de los posibles beneficiados de esta operación. La posible venta del capitán azul le daría un ingreso económico para los universitarios.

La razón es que Pumas todavía conserva derechos relacionados con el mediocampista. Si Cruz Azul concreta su transferencia al Al Jazira por 12 millones de dólares, el conjunto auriazul recibiría dinero por dos conceptos diferentes. Entre ambos, la cifra podría superar los 2.7 millones de dólares.

|Crédito: @erik_lira / X

Pumas recibiría dinero por la venta de Erik Lira

Una parte del ingreso corresponde al mecanismo de solidaridad establecido por FIFA. Este fondo distribuye el 5% de una transferencia entre los clubes que participaron en la formación del futbolista entre los 12 y 23 años. En el caso de Lira, Pumas, Necaxa y Cruz Azul forman parte de esa repartición.

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De acuerdo con la información proporcionada, a Pumas le corresponderían casi 350 mil dólares por este concepto. El porcentaje asignado al club universitario sería de 2.83% sobre la operación de 12 millones de dólares.

Posteó una fotografía con una playera que muestra los 3 colores que ha defendido: Cruz Azul, Selección Mexicana y Pumas.|@eriklira

El porcentaje que Pumas conservó de Lira

Pero ese no sería el único ingreso para los auriazules. Cuando Erik Lira fue transferido desde Pumas a Cruz Azul, la institución universitaria habría conservado el 20% de los derechos sobre una futura venta del mediocampista.

Por esa razón, si se concreta el traspaso por 12 millones de dólares, Pumas recibiría otros 2.4 millones de dólares. Esta cantidad se suma al dinero correspondiente al mecanismo de solidaridad establecido por FIFA.

¿Cuánto dinero recibiría Pumas?

Entre ambos conceptos, Pumas obtendría casi 2,750,000 dólares si la operación de Erik Lira al Al Jazira se concreta por los 12 millones de dólares informados.

El dinero todavía dependería de que la transferencia de Lira se concrete en los términos señalados. Sin embargo, la operación podría darle a la directiva de Pumas UNAM una cantidad que no estaba contemplada para este mercado y que podría utilizarse para buscar nuevas incorporaciones.

