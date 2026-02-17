Erika Piancastelli, CAMPEONA de la primera edición del Home Run Derby de la LMS

Con 62 cuadrangulares en la ronda final, Erika Piancastelli se coronó campeona del Home Run Derby que se celebró en el Estadio Domingo Santana, casa de las Bravas de León. Esta fue la primera edición de esta competencia de media temporada, por lo que pasará a los libros de historia de este circuito que tiene un ascenso meteórico.

Ocho cañoneras visitaron la caja de bateo la noche del lunes 16 de febrero, y luego de tres largas y trepidantes rondas llenas de acción, se citaron en la final Rachel García, representante de las locales Bravas de León ante Erika Piancastelli, italiana del Águila de Veracruz.

García tuvo especialmente una primera ronda saturada de jonrones, con 51 bambinazos, y luego una segunda ronda con 22 vuelacercas, por lo que parece que se acabó la gasolina en esas dos etapas y en contraste, Erika Piancastelli dosificó sus energías haciedo lo justo en la primera y segunda tanda, descargando su furia en la tercera.

"Especialmente al saber que en la Final estaba Rachel, sabía que tenía que hacer un número grande para ganar, y estoy muy orgullosa de lo que pude hacer en la final", manifestó en rueda de prensa tras consumar su victoria en la que además ganó 20 mil pesos y una lluvia de aplausos en La Fortaleza.

Estos fueron los jonrones que se pegaron por rondas en el Home Run Derby

Ronda 1

Rachel García 51



Suka Van Gurp 45



Erika Piancastelli 22



Jazmyn Jackson 20



Corinth McMillan 15



Morgan Smith 6



McKenzie Clark 4



Aliyah Binford 4

Semifinales Ronda 2

Rachel García 22

Erika Piancastelli 21

Suka Van Gurp 10

Jazmyn Jackson 10

Final Ronda Final

Erika Piancastelli 62

Rachel García 27

Liga Mexicana Softbol, le da paso al Juego de Estrellas

Luego del Derby de Cuadrangulares, la Liga Mexicana de Softbol se alista para realizar el Juego de Estrellas este martes 17 de febrero en La Fortaleza, evento que sucederá en punto de las 8:00 de la noche, con 32 jugadoras que son la elite de la LMS.