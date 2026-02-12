¿Cuándo y dónde se celebrará el Primer Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Softbol?

Este martes 17 de febrero, se celebrará la primera edición del juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Softbol, evento que marcará un gran antecedente para el deporte en México pues suma a lo más importante del deporte en nuestro país para enfrentarse en este encuentro de media temporada.

El Estadio Domingo Santana o también conocido como La Fortaleza, será el escenario en el que 16 jugadoras por la Zona Sur y el mismo número de representantes por la Zona Norte midan fuerzas, todo esto a celebrarse el martes 17 de febrero, un día después de que también se realice el Home Run Derby.

El Derby de Cuadrangulares también marca un punto histórico pues será su primera edición y en suma será un par de días de emociones, adrenalina y en la que 32 jugadoras mostrarán todas las habilidades de una Liga que sigue creciendo con el paso de las temporadas, considerando que ahora se compite por tercer año.

Estadio Domingo Santana, un escenario lleno de pasión en el beisbol mexicano

Los Bravos de León son uno de los equipos de la Liga Mexicana de Beisbol que goza de una de las mejores aficiones del país. Sea cual sea la situación competitiva de los Bravos, suelen acompañarse de importantes asistencias en los partidos.

Los aficionados en León se muestran cada vez más interesados en el beisbol y ahora en el Domingo Santana, tendrán un hecho histórico con el Home Run Derby y el Juego de Estrellas, par de veladas que tendrán alto nivel.

Estos son los rosters para el primer Juego de Estrellas en la historia de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

ZONA NORTE

Algodoneras del Unión Laguna

Reagan Glanz (C)

Ciara Bryan (OF)

Sarah Willis (OF/P)

Aliyah Binford (P)

Charros Softbol Femenil

Valeria Quiroga (IF)

Mikiko Eguchi (OF)

Eva Voortman (P/OF)

Yeraldine Carrión (P)

Naranjeros Softbol Femenil

Paettyn López (C)

Kyleigh Sand (IF)

Mariana Rodríguez (IF)

Morgan Smith (OF/P)

Sultanes Femenil

Baylee Klingler (IF)

Suka Van Gurp (IF)

Morgan Howe (OF)

Yanina Treviño (P)

ZONA SUR

Bravas de León

Marta Gasparotto (C)

Makena Brocki (IF)

Arisdelsy Higuera (OF)

Jordan Johnson (P)

Diablos Rojos Femenil

Leannelys Zayas (IF)

Janae Jefferson (IF)

Jazmyn Jackson (OF)

Yilian Tornés (P)

El Águila Softbol

Erika Piancastelli (C/OF)

Diana Vizcarra (IF)

Suzzy Brookshire (UTIL)

Lisa Hop (P)

Las Olmecas de Tabasco

Samaria Benítez (IF)

Wakako Chikamoto (IF)

McKenzie Clark (OF)

Donnie Gobourne (P)