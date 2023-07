Errol Spence vs Terence Crawford: dónde ver y a qué hora transmisión EN VIVO del pesaje por Box Azteca

La pelea más esperada en el boxeo entre Errol Spence y Terence Crawford está a solo unas horas de suceder en la Arena T-Mobile, pero 24 horas antes se verán las caras en la ceremonia de pesaje que podrás ver EN VIVO por aztecadeportes.com y nuestra aplicación a las 4:00 PM.

Spence y Crawford se citarán para buscar dar el límite de los pesos welter que son 147 libras para dejar todo listo para su pleito del sábado en la que exponen cuatro títulos.

En la rueda de prensa terminaron de decirse de todo ante los medios y surgía la interrogante si en el pesaje de este viernes se podrán controlar en sus impulsos.

Lo que se juegan Spence y Crawford en este pleito

En este pleito Errol Spence expone sus campeonatos de peso welter por la Federación Internacional de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo, además de su marca invicta en 28 duelos en los que registra 22 nocauts.

En lo que respecta a Terence Crawford, el peleador conocido como “Bud” tiene marca de 39 triunfos con 30 de estos por la vía del nocaut y llega al choque como campeón de la Organización Mundial de Boxeo.

Crawford además presume de estar ocho añosen la lista de los mejores libra por libra del mundo en el conteo de The Ring.

De este duelo resultará el primer campeón indiscutido de peso welter y si Crawford vence, será el primer peleador en la historia en ser monarca ‘undisputed’ en dos categorías.

Las declaraciones más importantes de Spence y Crawford

ERROL SPENCE JR.

“Yo voy a ganar porque soy el mejor peleador de los dos, tanto mental como físicamente. Soy más resistente y lo voy a desarmar, para luego quebrar su voluntad

“El ser campeón indiscutido significaría mucho para mí. Significaría que yo soy uno de los mejores pesos welter que se haya puesto los guantes en la historia

“(Crawford) se dará cuenta de que soy más habilidoso que él. Él es talentoso, pero cuando habla de lo que mi entrenador enseña, verá que yo poseo una gran capacidad ofensiva, defensiva y mucha resistencia. Es más que solamente talento.

“Esto será legendario. Asegúrense de sintonizar la pelea. Será una pelea de la vieja escuela, icónica. Querrán comprar esta pelea, va a valer el precio de admisión.

“La gente estará hablando sobre esta pelea dentro de 30 o 40 años, recordando una pelea legendaria. Hablarán sobre esta pelea de la misma manera de la que hablan sobre la época de los Cuatro Reyes. Habrá un amateur que estará viendo nuestra pelea dentro de 20 años que dirá ‘Me encantaría tener una pelea como esa.

“Todos saben que ahora es ‘Temporada de Cinturones’ Me gustaría agradecerles a mis padres por haberme bendecido con la resiliencia para sobreponerme a muchas cosas en la vida. Asegúrense de ordenar la pelea por SHOWTIME PPV. Les garantizo que yo daré un gran espectáculo. Traigan sus condimentos y su salsa, habrá pescado a la Crawford este sábado.

“Les garantizo que habrá solamente fuegos artificiales de principio a fin”.

PBC Spence Crawford Press Conference

TERENCE CRAWFORD

“Yo no salgo a buscar el nocaut. Yo salgo a pelear buscando ganar. Si (Spence) se pasa de listo, será el próximo en caer.

“Todos saben qué hora es. Estoy listo y él está listo. Vamos a tener un pescado frito este sábado.

“(Spence) hará lo mismo que todos y dirá que yo me veía de una manera en la tele y que él veía a tres de mí al mismo tiempo dentro del ring.

“La gente dice que él es el lobo más malo, pero ya veremos si él es todo lo que dice ser. Deberá demostrármelo.

“Yo soy mejor que Errol en todos los aspectos. Yo le callaré la boca a todos aquellos que dudan de mí cuando llegue la hora de pelear. Les demostraré que soy el mejor boxeador del planeta.

“Esta es la época de Terence Crawford. No se puede negar una vez que ves lo que hice en cada división Yo nunca tuve una pelea reñida, nunca tuve una pelea que la gente pensó que debí perder. Me he visto espectacular una y otra vez.

“Nosotros hacemos lo nuestro cada vez que salimos a pelear. Las cosas que se dicen pueden salirle mal muy rápidamente. Apoyen a su boxeador, y hagamos que este evento sea un éxito todos juntos”.