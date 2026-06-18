¡NOOO GALLARDO! ¿Qué hiciste? México vs Corea del Sur | Mundial 2026

El México vs Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó un momento de alta tensión tras una acción desafortunada de Gallardo, que generó peligro en contra del conjunto mexicano. La jugada encendió las alarmas en el banquillo y entre la afición, en un partido que se mantiene muy cerrado y con máxima intensidad. Revive la acción y el contexto de uno de los momentos más tensos del encuentro.

