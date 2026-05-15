Estos son TODOS los ERRORES que Kevin Mier ha cometido como portero de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul igualó como local ante las Chivas del Guadalajara por 2-2, por lo que ahora está obligado a buscar el triunfo en calidad de visitante, en parte, por el lamentable error que el portero colombiano cometió en el primer tanto rojiblanco ejecutado por Santiago Sandoval.

Cruz Azul sigue haciendo mal las cosas | En Caliente

Kevin Mier recibió un disparo dentro del área grande que dejó a unos metros del arco, hecho que aprovehó el canterano de Chivas para colocar el 1-0 parcial en el marcador. En este sentido, ¿sabías que el guardameta de Cruz Azul suma varios errores de este tipo con el club?

¿Cuáles han sido los peores errores de Kevin Mier con Cruz Azul?

Si bien Kevin Mier suele ser un portero espectacular con los pies, también cuenta con errores clave en momentos importantes bajo los tres postes celestes. Uno de ellos vino el torneo pasado tras un par de desaciertos frente al Atlas, mismos que le costaron el empate a Cruz Azul.

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¡CHIVAS ABRE EL MARCADOR! 🐐



Santiago Sandoval adelantó al ‘Rebaño Sagrado’ y así se vivió desde la cancha del Estadio Banorte 😮‍💨🔥 #LiguillaBotanera #CruzAzulChivas pic.twitter.com/M85qvuKk9Q — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 14, 2026

Del mismo modo, en la Leagues Cup 2024 el guardameta sudamercano tuvo una mala intervención ante el Philadelphia Union que terminó en un gol para los norteamericanos, esto después de una mala jugada en los minutos finales tras un mal pase a Gonzalo Piovi.

Sin embargo, sus errores más recordados llegaron precisamente en la Liguilla y ante el Club América. El primero de ellos se dio en las semifinales del Apertura 2025 tras un tiro desde media cancha de Richard Sánchez, mientras que el segundo se dio en el Clausura 2025 luego de una infantil falta que terminó en un gol desde los once pasos de parte del conjunto azulcrema.

¿Kevin Mier saldrá de Cruz Azul para el próximo torneo?

Estos errores podrían hacer que la directiva de Cruz Azul considere su venta una vez culmine la Copa Mundial de la FIFA 2026, esto considerando que pueden recibir una buena cantidad de dinero por él. Además, en la Noria elementos como Andrés Gudiño y Emmanuel Ochoa estarían esperando una oportunidad más.