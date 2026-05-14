Tiene 22 años, es uruguayo y la afición de Cruz Azul lo quiere como reemplazo de Gonzalo Piovi

El mercado de fichajes dentro de la Liga BBVA MX está por comenzar y una de las escuadras que más interés tiene en este apartado es Cruz Azul, quien tras lo vivido en la temporada regular pasada entiende que debe reforzar su plantilla a fin de buscar un campeonato más en su historia.

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Tal situación obliga a la institución celeste a buscar nuevos refuerzos y, a su vez, despedirse de futbolistas que ya han cumplido su ciclo. Uno de ellos, posiblemente, es Gonzalo Piovi, quien después de un gran inicio en Cruz Azul ahora se perfila como un elemento de salida en el cuadro capitalino.

¿Qué jugador podría sustituir a Gonzalo Piovi en Cruz Azul?

Nacido en Uruguay hace 22 años, la realidad es que, en el último año, Santiago Homenchenko se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la Liga BBVA MX gracias a su participación en Querétaro, institución en donde ha jugado como central y mediocampista de contención.

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Santiago cuenta con una técnica depurada, un gran pie izquierdo y un pase de salida importante; además, cuenta con una solvencia defensiva destacada y está valuado en poco más de 2 millones de dólares, una cantidad por demás accesible para la directiva de Cruz Azul.

Ante ello, decenas de fanáticos celestes han pedido a la directiva que analice su posible contratación considerando que es el “reemplazo natural” de Gonzalo Piovi no solo por su parecido futbolístico, sino también por el hecho de tener 22 años y de haber sido considerado, en el pasado, por la Selección de Uruguay.

¿Qué opina la afición de Cruz Azul tras la posible salida de Gonzalo Piovi?

Si bien el central argentino cuenta con una gran técnica individual, la realidad es que ha cometido una serie de importantes errores no solo en la Liga BBVA MX, sino en otros torneos como la Concachampions y la Intercontinental. Por tal motivo, la afición de Cruz Azul no ve con malos ojos su salida, aunque esto no ha sido confirmado por la directiva en turno.