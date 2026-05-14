MLB 2026: ¿Qué juegos hay HOY jueves 14 de mayo?

Este jueves 14 de mayo la MLB presentará varios juegos correspondientes a la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer cada uno de los detalles respecto a estos compromisos, mismos que serán de poder a poder.

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Como sabes, la temporada 2026 de la MLB está que arde y, ante tal situación, los amantes del beisbol se dicen listos para disfrutar de un total de compromisos durante este día. El primero de ellos comenzará después de las 10:30 horas, mientras que el último será después de las 8 de la noche.

¿Qué juegos de la MLB se disputan hoy jueves 14 de mayo?

Pirates vs Rockies | 10:35 de la mañana.

Reds vs Nationals | 10:40 de la mañana.

Mets vs Tigers | 11:10 de la mañana.

Brewers vs Padres | 11:40 de la mañana.

Twins vs Marlins | 11:40 de la mañana.

Astros vs Mariners | 12:10 de la tarde.

Athletics vs Cardenales | 1:05 de la tarde.

Red Sox vs Phillies | 4:45 de la tarde.

Ceddy plates Mickey ⤵️ pic.twitter.com/5CiuXtX488 — Red Sox (@RedSox) May 13, 2026

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Braves vs Cubs | 5:15 de la tarde.

White Sox vs Royals | 5:40 de la tarde.

Dodgers vs Giants | 8.10 de la noche.

¿Qué equipos han decepcionado en la temporada 2026 de la MLB?

A inicios de este mes los amantes de la MLB han descubierto que algunos equipos no han podido trascender como se esperaba en un inicio. Posiblemente, la decepción más grande hasta ahora son los Mets de Nueva York, institución que sumó más de 10 derrotas consecutivas en abril del 2026.

Los Phillies de Philadelphia también han decepcionado en el diamante de acuerdo a lo que se esperaba de ellos al sumar más derrotas que victorias. Finalmente, los Red Sox de Boston también tuvieron un inicio de temporada para el olvido, lo anterior al grado de despedir a su manager Alex Cora, así como a cinco integrantes de su cuerpo técnico.