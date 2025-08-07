Es un héroe para México y triunfó en Europa, pero no sé retiró en el equipo de sus amores (Le dijeron que NO)

Andrés Guardado anunció oficialmente su retiro a los 38 años , luego de regresar a las canchas por 6 meses más para disputar el Clausura 2025, ya que a finales del año pasado había colgado los botines, pero la ilusión de disputar un Mundial de Clubes lo convenció de postergar el adiós. Sin embargo, no pudo cumplir ese sueño, ni tampoco el de jugar por última vez en el equipo de sus amores: Atlas.

Guardado reveló que oficialmente está retirado, pese a no anunciarlo a través de sus redes sociales o en una conferencia de prensa, ya que se esperó por si surgía una buena propuesta de un equipo, así lo dio a conocer en el podcast Por mis pelotas. Sin embargo, el oriundo de Jalisco detalló que le hubiera encantado retirarse en Atlas, equipo que lo debutó y lo mandó a Europa. Conoce el equipo de la Liga BBA MX que intentó ficharlo .

Andrés Guardado le tiene un cariño especial al Atlas ya que en ese quipo debutó y lo vendió a Europa

Andrés aseguró que no fue buscado por la actual directiva del Atlas y que no le gustaría tener un partido de despedida con el club de la Liga BBVA MX, aunque no descartó la posibilidad, pues sería un gran recuerdo tanto para él como para su familia.

¿Por qué Andrés Guardado considera al Atlas el equipo de sus amores?

Andrés Guardado se formó en las Fuerzas Básicas del Atlas hasta debutar con el primer equipo a la edad de los 19 años. Se ganó un puesto en el cuadro titular y su carrera fue en ascenso hasta que en 2007 cumplió su sueño de jugar en Europa, cuando los Zorros lo vendieron al Deportivo la Coruña.

Guardado jugó en Europa alrededor de 17 años y regresó a la Liga BBVA MX en 2024 con León, cuando todos apostaban que lo hiciera con el Atlas para retirarse. Sin embargo, esa opción nunca existió para el mexicano, ya que nunca fue buscado por el club.

¿Por qué Andrés Guardado es un héroe para México?

Andrés Guardado es de los pocos jugadores que han disputado 5 Copas del Mundo, pues la primera fue en Alemania 2006, cuando tenía menos de un año de haber debutado en la Liga BBVA MX. No obstante, su edad no fue impedimento para que jugara en la justa internacional de ese año.

El “Principito” disputó 182 partidos y anotó 28 goles con la Selección Mexicana, según estadísticas de BeSoccer. Además, fue el capitán del tricolor en Qatar 2022, su quinto y último Mundial con su país.