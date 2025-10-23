Escándalo en la NBA: arrestan a Terry Rozier y Chauncey Billups por vínculos con apuestas

La NBA enfrenta uno de los escándalos más graves de su historia reciente. Este jueves, las autoridades de Estados Unidos anunciaron el arresto de 37 personas.

Entre ellas el jugador Terry Rozier de los Miami Heat y el entrenador Chauncey Billups de los Portland Trail Blazers, por su presunta implicación en dos operaciones separadas de apuestas ilegales y partidas de póquer organizadas por la mafia.

Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports

Apuestas, corrupción y una red mafiosa en la NBA

El director del FBI, Kash Patel, explicó en conferencia de prensa que las investigaciones se extendieron durante varios años y revelaron una red criminal con vínculos directos con las familias mafiosas Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese.

“El fraude es alucinante”, aseguró Patel. “No solo hemos desmantelado el fraude que estos delincuentes cometieron en el gran escenario de la NBA, sino que también golpeamos a la Cosa Nostra en su núcleo operativo”.

En el caso del póquer ilegal, en el que está implicado Billups, las partidas se realizaban con mesas equipadas con rayos X, gafas especiales, lectores de chips y máquinas manipuladas para favorecer a jugadores específicos.

Además, atletas como Billups y el exjugador Damon Jones eran utilizados por las organizaciones mafiosas para atraer a nuevos participantes.

“Operation Nothing But Net”

El caso que involucra a Terry Rozier fue bautizado como “Operation Nothing But Net”, en referencia a la expresión que describe un tiro perfecto en el baloncesto.

Según el fiscal Joseph Nocella Jr., los acusados usaban información confidencial de la NBA para realizar apuestas millonarias sobre tiempos de juego y desempeño de jugadores.

“Es una de las tramas más descaradas de corrupción deportiva en la historia del país”, afirmó Nocella.

La investigación reveló que los implicados apostaban miles de dólares y posteriormente blanqueaban sus ganancias a través de transferencias bancarias, plataformas digitales y dinero en efectivo.

La magnitud del escándalo recuerda al caso del también jugador Jontay Porter, arrestado a principios de año por manipular estadísticas para favorecer apuestas. Ahora, con Rozier y Billups bajo investigación, el prestigio de la NBA vuelve a quedar en entredicho.

El comisionado de la liga aún no ha emitido un comunicado oficial, pero el impacto ya se siente: la sombra de las apuestas ilegales y la mafia vuelve a amenazar al deporte profesional estadounidense.