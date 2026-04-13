¿Qué escuderías son las más perjudicadas tras el parón de 1 MES en la Fórmula 1 2026?

La primera semana correspondiente al parón de más de un mes de la Fórmula 1 finalmente ha terminado, aunque los pilotos tendrán que esperar varios días más para volver a sus monoplazas en una temporada que ha tenido de todo después de tres carreras completas disputadas.

Es así como este parón ayudará a muchas escuderías a mejorar sus tiempos con respecto a lo mostrado en el pasado, aunque también perjudicará a otras constructoras que habían encontrado la forma de burlar a la nueva reglamentación de la Fórmula 1. ¿Cuáles serán, entonces, las más afectadas?

¿Qué escuderías resultaron afectadas por el parón de la Fórmula 1?

Mercedes: Después de tres GP’s, la escudería se encuentra en el primer lugar de la tabla de escuderías al sumar 135 puntos. Además, sus dos pilotos, Kimi Antonelli y George Rusell, se encuentran en los primeros lugares de la clasificación individual. Mercedes podría ser el equipo más afectado de este parón en la Fórmula 1.

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Ferrari : Después de un par de temporadas complicadas, Ferrari finalmente logró encontrar cierta regularidad en la pista a través de Hamilton y Leclerc; sin embargo, la misma podría perderse debido a un parón de actividades de más de un mes.

: Después de un par de temporadas complicadas, finalmente logró encontrar cierta regularidad en la pista a través de sin embargo, la misma podría perderse debido a un parón de actividades de más de un mes. McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri han sumado los puntos suficientes para que su escudería se encuentre en el tercer lugar de la clasificación, por lo que un nuevo parón de actividades podría hacer que la constructora, lejos de mejorar, cometa los errores que se mostraron al término de la temporada pasada.

¿Qué ocurrirá con Checo Pérez y Cadillac?

En lo que respecta a Cadillac, vale decir que la escudería norteamericana ha venido de menos a más en la Fórmula 1 gracias a Checo Pérez y Valtteri Bottas. Ante ello, el siguiente objetivo para el mexicano es sumar sus primeros puntos en el GP de Miami, programado para el domingo 3 de mayo.