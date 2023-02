Pugilista mexicana rifa uniforme olímpico para pagar viaje al Mundial de Boxeo

Con el objetivo de asistir al próximo Mundial de Boxeo, Esmeralda Falcón, pugilista mexicana, está realizando una rifa del uniforme que utilizó en la edición anterior de los Juegos Olímpicos. La atleta tricolor publicó en sus redes sociales la dinámica en la puede participar cualquier persona y la rifa tiene objetivo solventar sus gastos para el próximo mundial, ante la falta de apoyo de alguna institución, como lo estableció la boxeadora.

El anuncio de la rifa de Esmeralda Falcón

“¡Hola amigos pido de su apoyo! Estaré haciendo la rifa del uniforme con el que asistí a Juegos Olímpicos (Tokyo 2020), y así costear mi participación en el próximo campeonato Mundial femenil de boxeo al que fue sido convocado, mismo que se celebrará en la fechas del 14 al 26 de marzo en la India, he comprado ya el boleto de vuelo, pero aún debo pagar el hospedaje, y hasta el momento no he recibido el apoyo de ninguna institución, por tanto mi familia y yo estamos haciendo el esfuerzo realizando diferentes actividades para lograr recaudar el dinero, ya que es una competencia importante para poder asistir a los próximos Juegos Olímpicos, espero me puedan apoyar”, fue lo publicado por Esmeralda Falcón a través de sus redes sociales.

Además, añadió que para la rifa hay un cupo máximo de 100 personas y el ganador será definido a través de los dos últimos dígitos de la Lotería Nacional del próximo 28 de febrero de 2023; finalmente, mencionó que la participación tiene un costo de $300 pesos mexicanos y agregó sus datos bancarios para recibir el depósito de los interesados en participar en la rifa del uniforme olímpico.

¿Quién es Esmeralda Falcón?

Esmeralda Falcón, también conocida como ‘La Pantera’, es una pugilista mexicana de 28 años de edad, oriunda de la Ciudad de México, que se dedica al boxeo. En su carrera fue medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 cuando venció a Elisa Williams en la categoría de los 60 kilogramos.

En la edición 2019 de los Juegos Panamericanos ocupó la tercera posición del podio tras ganar la medalla de bronce contra Scarleth Ojeda; dos años después, se convirtió en la primera mujer en representar a México en la disciplina de boxeo en unos Juegos Olímpicos. Ahora, tiene la oportunidad de asistir a un Mundial de Boxeo.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

¿Cuándo es el Mundial de Boxeo Femenil?

La décimo tercera edición de la edición femenina del Mundial de Boxeo se llevará a cabo en Nueva Delhi, India y será el próximo mes de marzo entre el 15 y 31 del mismo mes. En el mundial será cuando Esmeralda Falcón tenga la oportunidad de mostrar su habilidades en la división peso welter ligero de 60 kilogramos.