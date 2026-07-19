OFICIAL: España saldrá con dos de los jugadores más jóvenes en la historia de las Finales de las Copas Mundiales

La Selección de España presentó su alineación para la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM que se disputará este domingo 19 de julio en contra de Argentina y destaca la presencia de dos jugadores menores de 20 años que se unen a un selecto grupo.

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Lamine Yamal y Pau Cubarsí se unirán al grupo de los cinco jugadores más jóvenes en las Finales del Mundial

Luis de la Fuente mandará a la cancha a un once titular entre los que destacan la presencia de Pau Cubarsí y Lamine Yamal de apenas 19 años y quienes se unirán al selecto grupos de jugadores que lidera Edson Arantes do Nascimento 'Pelé'.

Ambos jugadores se integrarán a la lista de los cinco jugadores más jóvenes en disputar una Final de Copa del Mundo entre los que también se encuentran Pelé, Giuseppe Bergomi y Kylian Mbappé.

Lamine Yamal ingresará a la cancha con 19 años y seis días, mientras que Pau Cubarsí 19 años y 178 días. Por su parte, Mbappé lo hizo en Rusia 2018 con 19 años y 207 días; Bergomi jugó en la Final de España 1982 con 18 años y 201 días; finalmente Pelé fue campeón del mundo a los 17 años y 249 días en Suecia 1958.

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Cabe destacar que los tres casos previos de jugadores menores de 20 años que disputaron la Final de la Copa Mundial de la FIFA fueron campeones del mundo con sus respectivas selecciones.

Los cinco jugadores más jóvenes en disputar una Final de Copa del Mundo

Suecia 1958 | Pelé - 17 años y 249 días

España 1982 | Giuseppe Bergomi - 18 años y 201 días

Mundial 2026 | Lamine Yamal - 19 años y 6 días

Mundial 2026 | Pau Cubarsí - 19 años y 178 días

Rusia 2018 | Kylian Mbappé - 19 años y 207 días

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