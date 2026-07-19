Estos Mundiales necesitó México para alcanzar los 22 goles de Kylian Mbappé, el hombre récord

Kylian Mbappé anotó un doblete en la derrota de Francia contra Inglaterra en el duelo por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A pesar de que su equipo quedó eliminado del torneo, el delantero del Real Madrid alcanzó un logro histórico: ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

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El francés alcanzó los 22 goles en el torneo y en tiempo récord: solo le costó 3 Copas del Mundo para coronarse como el máximo artillero. Antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el récord pertenecía al alemán Miroslav Klose, quien tenía 16 conquistas en el torneo mundialista. En este contexto, nos preguntamos cuánto tiempo necesitó México para alcanzar los 22 goles en Mundiales.

Cuánto tardó México en anotar 22 goles en la Copa del Mundo

Para dimensionar la hazaña conseguida por Mbappé, hay que resaltar el camino de México en la Copa del Mundo. El combinado azteca necesitó disputar 8 torneos mundialistas para alcanzar la misma cifra. Este registro se logró desde el Mundial de 1930 hasta el tanto de Fernando Quirarte ante Bélgica en 1986 donde la Selección Nacional alcanzó su mejor desempeño.

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Los primeros goles de la Selección Mexicana llegaron en 1930 gracias a Juan Carreño. El mexicano marcó el primer gol del equipo nacional en Mundiales ante Francia. Luego le siguen Manuel Rosas y Roberto Gayón frente a Argentina.

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A lo largo de las décadas, nombres como Héctor Ortiz, Horacio Casarín, José Lamadrid, Tomás Balcázar y Enrique Borja aportaron goles importantes para México. Ya en la Copa del Mundo de 1970, figuras como Javier Valdivia, Ignacio Basaguren y Gustavo Peña también dejaron su huella.

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Messi aún puede superar a Kylian Mbappé

Si bien es cierto que la participación de Mbappé y Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya culminó, Argentina sigue en carrera. Lionel Messi registra 8 goles en el torneo y se encuentra segundo en el ranking histórico. Suma 21 consagraciones desde su debut en el Mundial de Alemania 2006.

Esto quiere decir que si Messi logra anotar un doblete en la Final contra España, volverá a ser el rey de goles en el torneo, al menos, por cuatro años más. Posiblemente, el ‘10’ argentino esté disputando su última Copa del Mundo, mientras que Mbappé tendrá como mínimo dos torneos por delante más.

