España vs Arabia Saudita: Ver ONLINE, EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 21 de junio, partido del Grupo H del Mundial 2026; marcador por internet y en línea

España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo 21 de junio en el Estadio de Atlanta en un duelo crucial por el liderato del Grupo H. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar tras haber empatado en sus respectivos debuts mundialistas; mientras que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente igualó sin goles ante Cabo Verde, los "Halcones Verdes" consiguieron un empate 1-1 frente a Uruguay.

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Para este encuentro, La Roja parte como favorita gracias a su dominio técnico y la calidad de su mediocampo, buscando imponer su estilo de posesión para romper el esquema defensivo saudí. Por su parte, el equipo dirigido por Georgios Donis apuesta por mantener un bloque compacto y aprovechar la velocidad en transiciones rápidas, consciente de que puntuar en esta segunda jornada es vital para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.