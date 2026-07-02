España vs Austria EN VIVO: Ver ONLINE y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 2 de julio, partido de los 16avos de final del Mundial 2026; marcador y goles por internet

España vs Austria EN VIVO España vs Austria EN VIVO

La fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con un atractivo choque europeo entre España y Austria, dos selecciones que se juegan el boleto a los octavos de final en la ciudad de Los Ángeles.

La Roja llega con mejores sensaciones tras una sólida fase de grupos en la que terminó invicta, con dos victorias, un empate y sin recibir gol. El equipo de Luis de la Fuente ha mostrado equilibrio, posesión y mucha solidez defensiva, aunque las lesiones de Nico Williams y Yeremi Pino obligan a reajustes ofensivos.

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Del otro lado aparece una Austria que sobrevivió al drama. El equipo de Ralf Rangnick parecía eliminado, pero rescató un agónico 3-3 ante Argelia en tiempo de compensación para meterse a esta ronda.

España luce como favorita, pero Austria ya demostró que sabe competir bajo presión. El ganador enfrentará en octavos al vencedor de Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina.