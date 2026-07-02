CONFIRMADO: Los comentaristas de TV Azteca que narrarán por TV Abierta el España vs Austria

Los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan este jueves con un choque europeo de muchísimo nivel entre España y Austria, dos selecciones que llegan con historias muy distintas, pero con el mismo objetivo: seguir con vida en la Copa del Mundo.

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La España de Luis de la Fuente ha sido una de las selecciones más sólidas del torneo. La Roja avanzó invicta tras sumar 7 puntos de 9 posibles, con victorias ante Arabia Saudita y Uruguay, además de un empate frente a Cabo Verde. Más llamativo aún: no ha recibido un solo gol.

Eso sí, el contexto histórico mete presión. Desde que España conquistó el título en 2010, no ha logrado ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo. Esta generación quiere romper de una vez esa maldición.

Enfrente estará una Austria que llega con mucho menos reflector, pero con capacidad real para incomodar.

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España busca imponer jerarquía; Austria sueña con la sorpresa

Austria firmó una clasificación dramática. Cuando parecía eliminada, un gol agónico de Sasa Kalajdzic al 94’ ante Argelia le dio el boleto a esta ronda y rompió una sequía histórica.

Los austriacos no alcanzaban una instancia de eliminación directa desde 1954. Sí, más de 70 años.

El equipo de Ralf Rangnick basa gran parte de su juego en la intensidad, presión alta y transiciones rápidas. Jugadores como Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic serán fundamentales si quieren competirle a una España que domina el balón como pocas.

Del lado español, gran parte de los reflectores estarán sobre Lamine Yamal, quien apunta a ser titular y podría ser una de las piezas clave para romper el bloque defensivo rival.

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Martinoli, Luis García e Iker Casillas estarán en TV Azteca

Para quienes estaban preguntando quiénes estarán en la transmisión de TV Azteca, ya está confirmado el equipo.

El partido entre España y Austria contará con la narración de Christian Martinoli, el análisis de Luis García y la presencia especial de Iker Casillas, una combinación de muchísimo peso para uno de los partidos más atractivos de la jornada.

La transmisión arrancará minutos antes del silbatazo inicial, programado para las 12:40 horas, tiempo del centro de México y podrás verlo completamente EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes,