España aplasta a Austria y avanza a los octavos de final del Mundial 2026; resumen, goles y mejores momentos

España no ganó: aplastó. La Roja venció 3-0 a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y selló su boleto a octavos tras una actuación dominante de principio a fin.

Aunque España llegaba como favorita, se esperaba mucho más de Austria. Sin embargo, el equipo de Ralf Rangnick decepcionó por completo. Le faltaron ideas, carácter y convicción. Por momentos, dio la sensación de que entró al campo derrotado, como si el partido estuviera sentenciado desde antes de comenzar.

Desde el arranque, España monopolizó la pelota y manejó el ritmo con total comodidad. Austria apenas mostró pequeños esbozos ofensivos, demasiado aislados para preocupar.

El premio al dominio llegó al 36’, cuando Mikel Oyarzabal abrió el marcador. En el segundo tiempo, lejos de reaccionar, Austria siguió desaparecida. Pedro Porro amplió la ventaja al 66’, liquidando prácticamente el encuentro.

Ya en el cierre, al 89’, Oyarzabal volvió a aparecer para firmar su doblete y sentenciar la goleada.

Ahora España espera rival a la siguiente ronda. Se enfrentará al ganador del duelo entre Croacia y Portugal.

España vs Austria EN VIVO España vs Austria EN VIVO

La fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con un atractivo choque europeo de España vs Austria, dos selecciones que se juegan el boleto a los octavos de final en la ciudad de Los Ángeles.

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La Roja llega con mejores sensaciones tras una sólida fase de grupos en la que terminó invicta, con dos victorias, un empate y sin recibir gol. El equipo de Luis de la Fuente ha mostrado equilibrio, posesión y mucha solidez defensiva, aunque las lesiones de Nico Williams y Yeremi Pino obligan a reajustes ofensivos.

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Del otro lado aparece una Austria que sobrevivió al drama. El equipo de Ralf Rangnick parecía eliminado, pero rescató un agónico 3-3 ante Argelia en tiempo de compensación para meterse a esta ronda.

España luce como favorita, pero Austria ya demostró que sabe competir bajo presión. El ganador enfrentará en octavos al vencedor de Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina.