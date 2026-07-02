España vs combinado austriaco: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO la transmisión del juego de los dieciseisavos de lugar de la justa veraniega 2026; cobertura minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

Los apasionantes dieciseisavos de final nos regalan un choque de poder a poder en territorio californiano. Los Ángeles será el escenario donde la rejuvenecida España medirá sus credenciales al título frente a una aguerrida selección austriaca. La Furia Roja se presenta en esta ronda eliminatoria con un andar sumamente sólido comandados por la magia del joven Lamine .

Del otro lado de la trinchera, la rebeldia austriaca ha demostrado ser un auténtico hueso de roer. Sabiendo que el historial general favorece a los ibéricos, los austriacos saltarán al terreno de juego sin nada que perder. El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5.