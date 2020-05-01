México Bravo | A diez años de la cornada del toro “Navegante”

Conducido por Luis Niño de Rivera y Juan Antonio Hernández todos los martes 23:30 por ADN 40.

Te invitamos a conocer la riqueza de nuestro “México Bravo”

“México Bravo” es un espacio donde se pretenden resaltar los valores culturales, ecológicos, históricos y folclóricos de nuestro país a través de la tauromaquia

El 24 de abril del 2010, José Tomás, considerado el mejor torero del mundo, recibía una brutal cornada en Aguascalientes, de la que volvía a la vida tras serle declarada “muerte clínica”El 24 de abril del 2010, José Tomás, considerado el mejor torero del mundo, recibía una brutal cornada en Aguascalientes, de la que volvía a la vida tras serle declarada “muerte clínica”.