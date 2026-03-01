Brandon Moreno vs Kavanagh: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la UFC Fight Night México; online

La UFC regresa este sábado 28 de febrero a la Arena Ciudad de México con una función encabezada por Brandon Moreno ante Lone’er Kavanagh en peso mosca. La cartelera estelar inicia a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, el evento marca el retorno del ex campeón mundial a la capital mexicana.

Moreno superó la báscula y peleará ante su público en una contienda programada a cinco asaltos. Su rival es el invicto prospecto inglés, quien buscará sumar la victoria más relevante de su carrera. La función incluye presencia mayoritaria de peleadores mexicanos en la cartelera principal y preliminar.

¿A qué hora pelea Brandon Moreno hoy?

Estos son los horarios oficiales para el Centro de México:



Cartelera preliminar: 16:00 horas.

Cartelera estelar (Main Card): 19:00 horas.

Horario estimado de Moreno vs Kavanagh: alrededor de las 21:00 horas.

El horario del combate principal puede variar según la duración de las peleas previas.

Pelea estelar: experiencia contra invicto

Brandon Moreno, de 32 años, regresa a la Arena Ciudad de México como ex campeón de la división mosca. El combate representa una oportunidad para mantenerse en la conversación titular dentro de las 125 libras.

En la esquina contraria estará Lone’er Kavanagh, de 26 años. Llega con récord invicto y un estilo de golpeo explosivo. El enfrentamiento presenta un contraste entre experiencia y juventud en el evento principal.

Cartelera principal de UFC México 2026

Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh | Peso Mosca (Pelea Estelar)

Marlon “Chito” Vera vs David Martínez | Peso Gallo (Coestelar)

Daniel Zellhuber vs King Green | Peso Ligero

Edgar Chairez vs Felipe Bunes | Peso Mosca

Imanol Rodríguez vs Kevin Borjas | Peso Mosca

La velada reúne talento mexicano en distintos pesos y coloca a Moreno como la figura central de la noche en la capital del país.