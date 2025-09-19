La esposa de Aaron Ramsey se está volviendo influencer y estas son las pruebas

Uno de los bombazos en el tema de las transferencias para el actual torneo lo concretaron los Pumas de la UNAM, pues trajeron al galés Aaron Ramsey como refuerzo. Aunque este no ha tenido tanta oportunidad de brindar espectáculo futbolístico, parece que se encuentra cómodo en el país. Y justamente su esposa lo demuestra así en distintos videos que la están convirtiendo en una influencer de alta gama en redes sociales.

Aaron Ramsey Podrá ser referente en PUMAS

¿Por qué la esposa de Aaron Ramsey se está convirtiendo en influencer?

En redes sociales se ha comentado bastante el caso de Colleen y la esposa de Sergio Ramos, quienes acompañaron a los respectivos futbolistas para vivir aventura de su fichaje en México. Ante eso, ellas se han visto completamente contentas en el contexto nacional y así lo demuestran presumiendo su día a día en redes sociales.

En ese sentido se está viralizando uno de los últimos videos que la esposa de Ramsey subió a su cuenta de TikTok. Allí ella llena de estampillas su casa para indicar que está aprendiendo a hablar español. Estos recordatorios son para saber cómo se dice y/o escribe cada artefacto de su hogar. De hecho hay un “cameo” por parte del futbolista galés, que no se sabe si actuando o no, pero se percibe indiferente/molesto cuando ella lo utiliza para una parte de su pieza videográfica.

¿Cuáles son las estadísticas de Aaron Ramsey con los Pumas?

Desde el anuncio del fichaje, aunque hubo mucha conversación por ser un futbolista con una importante trayectoria, se tenían dudas por el ámbito físico del europeo. Y eso se ha confirmado en sus primeras semanas en México. Llegado con una lesión y con nula actividad en sus últimos meses, Aaron recién comienza a tener su mejor versión en el ámbito de ritmo.

Al momento suma tres participaciones con los auriazules, mismas donde acumuló 104 minutos, una tarjeta amarilla y un gol. En el último partido de los Pumas jugó de titular y le dieron 60 minutos en el campo, esto para ser sustituido por Adalberto Carrasquilla en la victoria de los del Pedregal 1-4 sobre Mazatlán.