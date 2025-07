¡DE NO CREER! Así estudia español Aaron Ramsey

Aaron Ramsey es una de las figuras que fichó Pumas para este torneo Apertura 2025. El nuevo número 10 de los felinos reveló en sus redes sociales que ya está tomando clases de español y esto ayudaría a que se integre de la mejor forma a la plantilla del cuadro auriazul. Los universitarios esperan que su bombazo pueda debutar pronto en la Liga BBVA MX y se adapte a la altura de la Ciudad de México

Ramsey, una de las grandes figuras que sumó Pumas para este torneo, además de nombres como Keylor Navas, Álvaro Angulo y Pedro Vite. La llegada del futbolista europeo se dio gracias a la relación que tiene con Efraín Juárez.

“El entrenador es gran parte de esto. Tuvimos muchas conversaciones, su visión de cómo ve el juego me emociona. Es joven en su carrera y él, junto con Eduardo, el presidente, la visión y valores que tiene este club fue algo que me emociono y de lo que quería ser parte. La altitud es algo a lo que te tienes que acostumbrar. Lo estoy llevando bien al momento”, expresó el número 10 antes de su esperado debut en la Liga BBVA MX.

Gran expectativa por la llegada de Navas a Pumas

El estratega de los Pumas sabe que está urgido de un portero, es por eso que el cuadro felino cerró de la mejor manera la llegada de Keylor Navas.

“El otro día me habló un gran amigo, el Conejo (Pérez), que le mando un gran saludo, me habló el viernes y me decía ‘no hay un portero que no la haya cagado’, yo no conozco uno en el mundo. Que son (errores) puntuales y son una tras otra, pues sí, pero preguntémonos y díganme un portero en el planeta que no haya tenido un error, es parte dé, yo asumo toda la responsabilidad”, dijo el DT auriazul.

Keylor Navas podría debutar este mismo viernes ante Querétaro en el estadio de la Corregidora.

