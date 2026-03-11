El “Electricista” que ponchó a una superestrella: la increíble historia de Ondřej Satoria

En el beisbol siempre hay historias que parecen sacadas de una película. Una de ellas la protagoniza Ondřej Satoria, el lanzador de la República Checa que se volvió famoso en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 tras lograr algo que parecía imposible: ponchar al fenómeno japonés Shohei Ohtani.

Te puede interesar: ¿Qué necesita México vs Italia para avanzar en el Clásico Mundial de Béisbol?

La historia tomó un tono casi mítico cuando muchos lo describieron como "el electricista que derrotó a una superestrella de 700 millones de dólares". Pero la realidad es un poco distinta. Satoria no es exactamente un electricista en el sentido clásico. Él mismo lo explica con una sonrisa. Su trabajo está relacionado con proyectos eléctricos, pero desde la oficina: supervisa documentación y construcción de instalaciones, lejos del estereotipo del obrero con casco amarillo y cables en la mano.

Aun así, aquel día en el Tokyo Dome lo convirtió en protagonista de una de las anécdotas más memorables del béisbol internacional.

Señalan a ex-estrella de la NBA por escándalo de apuestas ilegales

El plan para enfrentar al mejor jugador del mundo

Satoria sabía que enfrentaba a uno de los mejores peloteros del planeta. Días antes había visto a Ohtani conectar un cuadrangular con un pitcheo lento incluso estando casi de rodillas durante un juego de preparación contra Orix Buffaloes.

La misión era clara: mantener la pelota lejos de su zona de poder.

El checo ejecutó tres lanzamientos llenos de paciencia y estrategia. El último fue un cambio de velocidad devastador que terminó picando en la tierra justo cuando el bate de Ohtani cortaba el aire. El swing fallido provocó un silencio total en el estadio.

Satoria recuerda ese momento con humor. Pensó que el pitcheo había salido mal y que terminaría en la tierra… hasta que vio a Ohtani hacer swing. Días después ambos se encontraron por casualidad en la tienda de los Yomiuri Giants dentro del Tokyo Dome. Allí, el japonés le reconoció el lanzamiento: le dijo que había sido un gran pitcheo.

Ese cambio de velocidad tiene nombre propio: "Dělník", que en inglés significa "The Worker". El lanzamiento nació cuando Satoria tenía 18 años, mientras experimentaba con agarres lanzando una pelota al aire en su habitación mientras jugaba FIFA en su PlayStation.

Un jugador común con una historia extraordinaria

A pesar de aquella hazaña mundial, Satoria mantiene una vida completamente normal en la República Checa. Se levanta todos los días a las cinco de la mañana para trabajar ocho horas. Luego regresa a casa para convivir con su familia y sus perros, hasta que por la tarde entrena con su equipo local, los Arrows Ostrava.

Su relación con el béisbol comenzó de forma casi casual. Cuando tenía cuatro años, su familia se mudó a Ostrava, justo frente a un campo. Un día su padre le preguntó si quería practicar algún deporte. Al día siguiente ya estaba en el diamante.

Más de dos décadas después, ese niño que vivía a unos metros de un campo terminó escribiendo una de las historias más sorprendentes del béisbol moderno. Y aunque su ponche a Ohtani quedó para siempre en la memoria del deporte, Satoria insiste en algo muy simple: él solo es un tipo normal que ama el beisbol.

Te puede interesar: ¿Hoy juega México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026? Este es el calendario de HOY martes 10 de marzo